İstanbul'da 3 boyutlu yaya geçidi

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’nda, Levent Caddesi ile Büyükdere Caddesi'nin birleştiği noktaya 'Hedef yolda sıfır can kaybı' adlı grafiti çalışması yapıldı.

Çizilen 3 boyutlu yaya geçidi yayalar tarafından olumlu karşılandı. Bazı sürücüler yayalara öncelik vererek araçları ile durup yayaların geçmesini beklerken bazı sürücüler ise 3 boyutlu yaya geçidine aldırış etmedi.

‘ÖNEMLİ OLAN ZATEN BUNLARA UYMA AHLAKININ OLUŞMASI’

3 boyutlu yaya geçidini kullanan Gökhan Cayar, "3 boyutlu yaya işareti var. Önemli olan zaten bunlara uyma ahlakının oluşması. Yoksa siz buraya istediğiniz kadar led ışık her şey koyabilirsiniz ama eğer sürücüler yayaya saygı kültürünü oturtursa zaten bu kadar 3 boyuta bile gerek yok. Ama iyi bir uygulama" diye konuştu.

Başka kişi ise "Bence sürücüler yayalara karşı daha dikkatli olmalı. Çok güzel bir uygulama çok beğendim" dedi.