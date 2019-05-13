Sabiha Gökçen dünyanın 29. en iyi havalimanı seçildi

Dünyanın en iyi havalimanlarını belirlemek için yapılan ve 133 havalimanının dahil olduğu anket sonucunda İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 29. sırada yer aldı. Rusya'nın Şeremetyev Havalimanı ise listenin 6. sırasına yerleşti.

Havacılık internet sitesi "airhelp.com"un dünyanın en iyi havalimanlarını belirlemek için "küresel havaalanı sıralaması" başlığı altında gerçekleştirdiği anket sonucunda, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 29. en iyi havalimanı seçildi.

Airhelp.com'dan yapılan açıklamaya göre, AirHelp Score 2019 kapsamında 40'tan fazla ülkeden 40 binden fazla yolcunun katıldığı anket sonucunda dünyanın en iyi havalimanları belirlendi.

Dünyada en iyi bilinen ve en çok kullanılan 133 havalimanının bulunduğu listede, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) 10 üzerinden 7,93 puan alarak 29. sırada yer aldı.

Ankette Sabiha Gökçen Havalimanına zamanında kalkış oranı için 7,8 puan, terminal içi servis kalitesine 8,3 ve yiyecek-içecek alanlarının kalitesi için de 8,1 puan verildi.

© Fotoğraf : airhelp Sabiha Gökçen Havalimanı listenin 29. sırasında yer aldı

RUSYA 6. SIRADA

Öte yandan, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyev Havalimanı ise 8.35 puan ile 6. sırada yer aldı.

Şeremetyev Havalimanı'nın zamanında kalkış oranında 8.5, terminal içi servis kalitesinde 8.1, yiyecek-içecek alanlarının kalitesi için ise 8.0 puan aldığı görüldü.

© Fotoğraf : airhelp Şeremetyev Havalimanı 6. sırada yer aldı

BİRİNCİ TOKYO, SONUNCU PORTEKİZ

Anket kapsamında Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı birinci, Tokyo Uluslararası Havalimanı ikinci, Yunanistan'daki Athens Uluslararası Havalimanı üçüncü, Brezilya Afonso Pena Havalimanı dördüncü, Polonya Gdańsk Lech Wałęsa Havalimanı ise beşinci sırada yer aldı.

Listenin sonunda Portekiz-Lisbon Portela Havalimanı bulunuyor.