Erdoğan 'Hepsi kayda giriyor' demişti: Fenerbahçe'den 'Her şey çok güzel olacak' açıklaması

Fenerbahçe, statta asılı olan ve cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor" ifadeleriyle eleştirdiği 'Her şey çok güzel olacak' pankartıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, pankartın 21 maçın tamamında asılı olduğu belirtilerek "Kulübümüzün siyasete bulaştırılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Beyoğlu'nda katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, Fenerbahçe stadında bulunan "Her şey çok güzel olacak" pankartıyla ilgili olarak "Ya bu statları biz yaptık, biz. Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor" demişti.

Erdoğan'dan tribünlerdeki 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarına: Ya bu statları biz yaptık, biz. Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor https://t.co/QqHEkLUyBR pic.twitter.com/4vQc8eLAwB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 12 Mayıs 2019

​Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ise söz konusu pankarta ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Pankartın 21 maçın tamamında asılı olduğu belirtilen açıklamada, "Söz konusu pankart üzerinden siyasi bir mesaj çıkarılmasını ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü güncel siyasetin içine çekme çabalarını üzülerek takip etmekteyiz. Kulübümüzün siyasete bulaştırılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz" denildi.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta sonu Akhisarspor’u ağırladığımız maçta stadımızda asılı bulunan bir pankart ile ilgili medya organlarında çıkan asılsız haberler dolayısıyla açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Haberlere konu olan ve güncel siyasi gündemle ilişkilendirilen söz konusu pankart, taraftarlarımız tarafından bu sezon 1 Eylül 2018 tarihinde stadımızda oynanan Fenerbahçe – Kayserispor müsabakasında asılmıştır. Taraftarlarımızın takımımıza duydukları inancı ifade eden pankart, o tarihten bugüne dek sezon boyunca stadımızda oynadığımız 21 maçın tamamında asılı kalmıştır.

Söz konusu pankart üzerinden siyasi bir mesaj çıkarılmasını ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü güncel siyasetin içine çekme çabalarını üzülerek takip etmekteyiz. Kulübümüzün siyasete bulaştırılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz.

Bu vesileyle bir kere daha hatırlatmak isteriz ki; Fenerbahçe, sarı-lacivert renklere gönül vermiş her tür siyasi görüş ve düşünceye sahip milyonlarca taraftarın ortak sevdasıdır, siyaset üstü bir konumdadır."