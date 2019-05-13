CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Liderler görüşme sonrası kameraların karşısına geçti.
Kılıçdaroğlu, "Ne olursa olsun İstanbul’da seçimi alacağız. 16 milyon İstanbullunun vicdanına güveniyoruz. Ekrem İmamoğlu sadece CHP’nin adayı değildir, 16 milyon İstanbullunun adayıdır. Bu kadar haksızlık olamaz. Bu haksızlık karşısında da susmak dilsiz şeytanlıktır" ifadesini kullandı.
AKŞENER: ELİMİZDEKİ TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIZ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerini yorumlayan Akşener, "Bahçeli yıllardır ‘bebek katili’ dediği kişiye şimdi Öcalan diye sesleniyor. Bundan sonra ‘Sayın Öcalan’ diyebilir. Biz durduğumuz yerde duruyoruz. Sayın Karamollaoğlu ile bize PKK’lı dediler. Bugün Kandil ile kimin ahbap olduğu görülüyor" dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası YSK'nın 6 Mayıs tarihli iptal kararıyla geri alınmıştı. YSK, İBB Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.
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