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17:05 13 Mayıs 2019
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    Kılıçdaroğlu: Ne olursa olsun İstanbul'da seçimi alacağız

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (40)
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    YSK, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul seçimlerinin tümüyle iptal edilmesi istemini oybirliği ile reddetti. CHP Genel Başkanı Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Farklı bir karar beklemiyorduk. YSK kendisini reddeden bir kurul" dedi ve ekledi: "Ne olursa olsun İstanbul’da seçimi alacağız." İYİ Parti lideri Meral Akşener de 23 Haziran'da yine Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

    CHP lideri  Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Liderler görüşme sonrası kameraların karşısına geçti.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    © AA / Metin Aktas
    YSK, CHP ve İYİ Parti'nin seçim iptali istemini reddetti
    YSK'nın İstanbul seçimlerinin tümüyle ilgili yaptıkları başvuruyu iptal etmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Farklı bir karar beklemiyorduk. YSK kendisini reddeden bir kurul. Düşünün sandık aynı, heyet aynı, seçmen aynı, oy kullanıyorlar. Oyları aynı zarfa koyuyorlar. YSK, sadece birini doğru bulmuyorum diyor. Neden burada yanlışlık yapıldı? Hangi gerekçeye göre? YSK'da yedili bir çete var, talimatla karar alıyorlar" dedi.

    Kılıçdaroğlu, "Ne olursa olsun İstanbul’da seçimi alacağız. 16 milyon İstanbullunun vicdanına güveniyoruz. Ekrem İmamoğlu sadece CHP’nin adayı değildir, 16 milyon İstanbullunun adayıdır. Bu kadar haksızlık olamaz. Bu haksızlık karşısında da susmak dilsiz şeytanlıktır" ifadesini kullandı.

    AKŞENER: ELİMİZDEKİ TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIZ

    Devlet Bahçeli
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Bahçeli: İlla slogan diyorsanız, 'yıldırımlar çaksın' derim
    İYi Parti lideri Akşener de "31 Mart'ta Sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekledik. Bugün de elimizdeki tüm imkanları kullanarak destekleyeceğiz, herhangi bir tereddütte mahal vermeyecek çalışma yapacağız” diye konuştu.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerini yorumlayan Akşener, "Bahçeli yıllardır ‘bebek katili’ dediği kişiye şimdi Öcalan diye sesleniyor. Bundan sonra ‘Sayın Öcalan’ diyebilir. Biz durduğumuz yerde duruyoruz. Sayın Karamollaoğlu ile bize PKK’lı dediler. Bugün Kandil ile kimin ahbap olduğu görülüyor" dedi.

    31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası YSK'nın 6 Mayıs tarihli iptal kararıyla geri alınmıştı. YSK, İBB Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (40)

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    Etiketler:
    Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, MHP, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, CHP, İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, YSK
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