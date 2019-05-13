Vaatleri İBB Meclisi'nde kabul edilen İmamoğlu'ndan açıklama

Yıldırım'ın açıklamasının ardından İmamoğlu'nun vaatleri İBB Meclisi'nde kabul edildi.
Bu gelişme üzerine Twitter üzerinden paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti:
"3 Mayıs'ta "Çok yakında" olacak demiştik; güzel şeyler olmaya başladı bile.
İBB Meclisi’nde, en önemli seçim vaatlerimizden, indirim önerilerimizin sıkı takipçisi olan CHP Grubu’na ve bu önerilere destek veren AK Parti Grubu’na teşekkür ederim.
#HerŞeyÇokGüzelOlacak"
3 Mayıs'ta "Çok yakında" olacak demiştik; güzel şeyler olmaya başladı bile 😊— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 13, 2019
İBB Meclisi’nde, en önemli seçim vaatlerimizden, indirim önerilerimizin sıkı takipçisi olan CHP Grubu’na ve bu önerilere destek veren AK Parti Grubu’na teşekkür ederim. #HerŞeyÇokGüzelOlacak https://t.co/OJBhz1qYyT
İmamoğlu, 3 Mayıs 2019 tarihinde Twitter hesabından "çok yakında" notuyla, yapacaklarını açıklamıştı. İmamoğlu'nun bu vaatleri YSK kararı ile mazbatasının geri alınması nedeniyle geçirilememişti.
İmamoğlu paylaşımında şunları yazmıştı:
"Çok yakında; Su fiyatına %40 indirim
Aylık öğrenci kartı 85 TL'den 50 TL'ye
0-4 yaş arası çocuklu annelere ulaşım ücretsiz
0-12 yaş arası çocuklar için ulaşım ücretsiz
Dini, milli ve resmi bayramlarda ulaşım ücretsiz OLACAK!"
Çok yakında;— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 3, 2019
📌Su fiyatına %40 indirim
📌Aylık öğrenci kartı 85 TL'den 50 TL'ye
📌 0-4 yaş arası çocuklu annelere ulaşım ücretsiz
📌 0-12 yaş arası çocuklar için ulaşım ücretsiz
📌Dini, milli ve resmi bayramlarda ulaşım ücretsiz OLACAK!#İmamoğluVarsaÇözümVar https://t.co/cyDK6xDCdm
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