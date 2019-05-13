Vaatleri İBB Meclisi'nde kabul edilen İmamoğlu'ndan açıklama

© REUTERS / Murad Sezer İmamoğlu: Görevdeyken hazırlığını yaptığımız indirimlerin takipçisi olacağız

AK Parti adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinin ardından 17 Nisan’da mazbatasını alan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olarak göreve başlayan İmamoğlu'nun icraatleri olan 'aylık öğrenci akbili ve su indiriminin' yapılacağını duyurmuştu.

Yıldırım'ın açıklamasının ardından İmamoğlu'nun vaatleri İBB Meclisi'nde kabul edildi.

Bu gelişme üzerine Twitter üzerinden paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti:

"3 Mayıs'ta "Çok yakında" olacak demiştik; güzel şeyler olmaya başladı bile.

İBB Meclisi’nde, en önemli seçim vaatlerimizden, indirim önerilerimizin sıkı takipçisi olan CHP Grubu’na ve bu önerilere destek veren AK Parti Grubu’na teşekkür ederim.

#HerŞeyÇokGüzelOlacak"

3 Mayıs'ta "Çok yakında" olacak demiştik; güzel şeyler olmaya başladı bile 😊



İBB Meclisi’nde, en önemli seçim vaatlerimizden, indirim önerilerimizin sıkı takipçisi olan CHP Grubu’na ve bu önerilere destek veren AK Parti Grubu’na teşekkür ederim. #HerŞeyÇokGüzelOlacak https://t.co/OJBhz1qYyT — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 13, 2019

İmamoğlu, 3 Mayıs 2019 tarihinde Twitter hesabından "çok yakında" notuyla, yapacaklarını açıklamıştı. İmamoğlu'nun bu vaatleri YSK kararı ile mazbatasının geri alınması nedeniyle geçirilememişti.

İmamoğlu paylaşımında şunları yazmıştı:

"Çok yakında; Su fiyatına %40 indirim

Aylık öğrenci kartı 85 TL'den 50 TL'ye

0-4 yaş arası çocuklu annelere ulaşım ücretsiz

0-12 yaş arası çocuklar için ulaşım ücretsiz

Dini, milli ve resmi bayramlarda ulaşım ücretsiz OLACAK!"

Çok yakında;



📌Su fiyatına %40 indirim



📌Aylık öğrenci kartı 85 TL'den 50 TL'ye



📌 0-4 yaş arası çocuklu annelere ulaşım ücretsiz



📌 0-12 yaş arası çocuklar için ulaşım ücretsiz



📌Dini, milli ve resmi bayramlarda ulaşım ücretsiz OLACAK!#İmamoğluVarsaÇözümVar https://t.co/cyDK6xDCdm — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 3, 2019

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