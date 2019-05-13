Erdoğan: Partimizi zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını öne çıkaranlara izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'yi ve Türk siyasetini yeni vizyonlarla, yeni projelerle, yeni isimlerle hep birlikte zenginleştireceğiz" dedi.



Erdoğan, "AK Parti bir kadro partisi olarak kurulmuş bugüne kadar kazandığı başarılara da hep istişareyle, ekip çalışmasıyla, dayanışmayla ulaşmıştır. Bundan sonraki başarılarımızın yolu da işte bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyor" diye konuştu.

Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimlerindeki usulsüzlükleri, hataları araştırırken sandık kurulu üyeleriyle ilgili yanlışı da tespit ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İstanbul seçimleri) Çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Ayrıca oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de çok ciddi yanlışlar belirledik" şeklinde konuştu.

'SİYASET İNSAN KAZANMA SANATIDIR'



Erdoğan, "Milletvekili seçiminde yeterli başarıyı elde edemediğimiz yerlerin çoğunda belediye başkanlığı seçiminde de sıkıntılar yaşadık. Demek ki ortada üzerinde hassasiyetle durmamız gereken sorunlar var. Bunların hiç birini de gözden kaçırıyor değiliz. Her bir şehrimizle ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset insan kazanma sanatıdır. Hiçbir arkadaşımızı hiçbir kardeşimizi dışlamadan, kırmadan, kenara koymadan, vefasızlık etmeden sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Velev ki bizim gönlümüzü, kalbimizi kırsalar da" diye konuştu.



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