Binali Yıldırım: Seçim yenileme, oy verecek insanların yaşamını olumsuz etkiliyor

Binali Yıldırım, bir televizyon programının canlı yayında YSK'nın İstanbul Büyükşehir'de 31 Mart seçimlerini iptal sürecini ve yeni seçim tarihi olan 23 Haziran için gündeme dair soruları yanıtlıyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- (Suratınız asık gibiydi. YSK kararı sizi mutsuz etti mi?) Tabi ki YSK da bir yargı kurumu. Yargının kararı herkesi bağlar. Onu söylüyoruz. Vatandaş görevini yaptı, oyunu verdi. "Oy yerini buldu mu bulmadı mı?" bunun mücadelesini yaptık. Tüm bu silsileyi takip ederek itirazlarımızı yapmaya başlayınca bazı anormal bulgulara rastladık, olağandışı. Bunları gördükten sonra burada seçimin bir şaibe ile karşı karşıya kaldığı fikri güçlendi. AK Parti teşkilatı ve şahsım olarak öncelikle biz iptal ya da seçimin tekrarı fikrine itibar etmedik. Bizim başlangıçtaki alternatifimiz değildi. İlk etapta oyların tamamının yeniden sayılmasını istedik.

- (Oradan çıkan sonuca razı olacak mıydınız?) Seçim yenilemenin oy verecek insanların yaşamını olumsuz etkiliyor, programlarını değiştiriyor. Bir de maliyeti var. Öyle ya da böyle, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak hem oy verenin hem de kazanan ya da kaybedeni rahatlatmak adına buna ihtiyaç var dedik.

- (Tüm oylar neden sayılmadı?) Biz sayım için müracaat ettik. İlçelerin müracaatlarını yaptık. Bir kısmı sayıma başladı. O arada CHP itiraz etti ve sayım durdurma kararını aldı. CHP itiraz etti, İl Seçim Kurulu karar aldı. Biz de YSK'ya gittik.

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