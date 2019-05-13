DW Türkçe: Davutoğlu yeni partinin duyurusunu Diyarbakır'da yapacak

© AA / İsa Terli Kulis: Davutoğlu gelecek hafta sahaya iniyor

Ankara kulislerinde, 2014-2016 yılları arasında AK Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir parti kurma hazırlıkları içinde olduğu iddia ediliyor. Davutoğlu’nun Ramazan ayı içinde Diyarbakır’da büyük bir iftar programı için hazırlık yaptığı ve yeni partiye ilişkin ‘startı’ buradan vereceği konuşuluyor. DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, Davutoğlu’nun yeni partisine ilişkin duyuruyu Diyarbakır’da yapması bekleniyor.

ÖNEMLİ İSİMLERLE TEMAS

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Davutoğlu parti kurma çalışmalarında sona yaklaştı. Bu çerçevede AK Parti'nin önemli isimleri ile temas kurarak mevcut ve eski milletvekilleri dahil pek çok AK Partili ile birebir görüşmeler yapıyor. Kulislere göre, Davutoğlu’nun görüştüğü isimler arasında eski bakanlardan Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz ile genel başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş da yer alıyor. Aynı kulislere göre, her üç ismin de Davutoğlu’nu geri çevirdiği belirtiliyor. Davutoğlu'nu reddeden bazı isimlerin, seçim sonrasına kalan kabine değişiminde yeni ve daha aktif görev bekledikleri öne sürülüyor. Eski Maliye Bakanı Şimşek'in de bu isimlerden biri olduğu dile getiriliyor. AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı ve eski milletvekili Ramiz Altun'un ise Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği iddia edildi.

HEDEF MUHAFAZAKAR KÜRTLER

Aslı Işık imzalı habere göre, Davutoğlu’nun daha çok Diyarbakır, Batman, Bingöl gibi illerde etkin çalışma yürüttüğü, bazı il ve ilçe başkanlarıyla görüştüğü iddia ediliyor. Davutoğlu’nun sahaya daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde AK Partili olmayan muhafazakar Kürtleri yanına alarak çıkacağı söyleniyor. Bu arada yeni partinin ambleminin ise yeşil zemin üzerine beyaz dört yapraklı yonca olması planlanıyor.

Bir süredir yeni bir parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'ndan son zamanlarda AK Parti'yi eleştiren açıklamalar gelmişti. Davutoğlu, kendi ifadesiyle "seçilmiş son başbakan” olarak güncel siyasete dair düşüncelerini içeren ve medyada "manifesto” olarak nitelendirilen bir metin yayınlamıştı.