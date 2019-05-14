HDP: Kışanak'ın da İmamoğlu'nun da mazbatasına el koyan zihniyet aynı

HDP tarafından açıklanan bildirgede "HDP 23 Haziran’da da İstanbul’da muhalefet güçleriyle birlikte bir seçim başarısının altına imza atacak, gasp edilen halkın iradesinin, el koyulan mazbataların, yerlerde sürüklenen annelerin hesabını sandıkta oylarıyla soracaktır" dendi.

© REUTERS / Murad Sezer İmamoğlu: Görevdeyken hazırlığını yaptığımız indirimlerin takipçisi olacağız

HDP, Olağanüstü Parti Meclis (PM) toplantısının sonuç bildirgesini dün açıkladı.

Siyasal gelişmeler, açlık grevleri ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etme kararı gibi konulara ilişkin açıklamada "Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasına el koyarak İstanbul halkının siyasi iradesini gasp eden zihniyet ile Gülten Kışanak’ın mazbatasına el koyarak Diyarbakır halkının iradesini gasp eden zihniyet aynıdır" dendi.

Açıklamanın devamında şunlar öne çıktı: