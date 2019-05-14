Ankara Barosu seçim için İstanbul'a taşınıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun İstanbul seçimlerine ilişkin iptal kararının ardından siyasi partilerin yanı sıra meslek örgütleri de harekete geçti. Gazete Duvar'ın aktardığına göre, 31 Mart seçimlerinde Ankara’da Seçim Güvenliği Merkezi kuran ve her okulda gönüllü avukatlarla sandık güvenliğini sağlayan Ankara Barosu 23 Haziran’da İstanbul’da olacak.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 23 Haziran seçimleri için İstanbul Barosu tarafından kurulacak ‘Seçim Koordinasyon Merkezi’nde Ankara Barosu’na bağlı gönüllü avukatlar da seçimin güvenli geçmesi adına çalışacak.

Ankara’daki avukatlara çağrı yapmaya hazırlandıklarını söyleyen Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Yüksek Seçim Kurulu’nun hukuka tamamen aykırı kararının ardından ortaya çıkan hassasiyet ve sandıklara sahip çıkma duygusu göz önünde bulundurulduğunda en az bin avukatla 23 Haziran’da İstanbul’da olmayı planlıyoruz” dedi.

‘HER SANDIKTA BİR AVUKAT’

31 Mart seçimlerinde Ankara özelinde “Her okula bir avukat” sloganıyla çalışma yaptıklarını ve seçimin güvenli geçmesi adına katkı sağladıklarını hatırlatan Sağkan, şöyle devam etti:

“İnsan hakları alanındaki sorumluğumuz, avukatlık kanunun 95’nci maddesi bu noktada barolara görev yüklüyor, aynı şekilde seçme ve seçilme hakkını da kapsadığı için İstanbul Barosu’na destek olmak gayesindeyiz. İstanbul’da her okulda değil artık her sandıkta bir avukat bulundurulması kampanyası çerçevesinde meslektaşlarımıza çağrıya çıkacağız. Buna başvuran çok sayıda meslektaşımızla birlikte 23 Haziran’da sandıklarda görev alacağız.”

TÜM TÜRKİYE’DEKİ AVUKATLARA ÇAĞRI

© REUTERS / Murad Sezer İmamoğlu: Görevdeyken hazırlığını yaptığımız indirimlerin takipçisi olacağız

Ankara Barosu Başkanı Sağkan, İstanbul Barosu’na ait Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bir kısım avukatın telefonla ulaşan ihbarları değerlendirerek gerekli başvuruları yapacağını, büyük bir avukat grubunun da sandık başlarında görev alacağını anlattı ve şöyle konuştu:

“Sandığa sahip çıkmak tüm vatandaşların hem borcu hem de görevi. Seçim günü yaşanacak olumsuzluklarda görev alma noktasında seçim mevzuatının varlığı çok daha anlamlı ve kıymetli oluyor. Genellikle hukuki tartışma çerçevesinde yürüyen itirazlar söz konusu oluyor. Herkesin de bu yasaları ayrıntılı olarak bilme imkanı olmadığından dolayı avukatların varlığının çok büyük anlamı var. Biz o sebeple tüm Türkiye’deki avukatlara çağrı yapıyoruz. İstanbul’daki seçimlerde tüm sandıklara sahip çıkılması ve görev alınması gerekiyor. Özelde Ankara Barosu başkanı olarak Ankaralı meslektaşlarıma bizlerle beraber 23 Haziran’da İstanbul’da görev alma çağrımı bir kez daha ifade etmek istiyorum.”