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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    Türkiye gazetesi: İstanbul yine bıçak sırtında

    © AA / İbrahim Erikan
    Türkiye
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    Türkiye gazetesinde yer alan haberde "İstanbul yarışı yine nefes kesecek. Seçimin sonucunu ittifak dışı partiler ve sandığa gitmeyenler belirleyecek" dendi.

    23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair Türkiye gazetesinde yer alan haberde, "YSK’nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için AK Parti’de ‘tek bir oyun bile boşa gitmemesi’ üzerine strateji yürütülüyor. Kamuoyu yoklamalarından yola çıkarak; İstanbul seçimlerinin yine bıçak sırtı bir yarışa sahne olacağı tespiti yapılırken, 31 Mart’ta 103 bin oy alan Saadet Partisi seçmenin 23 Haziran’daki tercihi, seçim sonucunda büyük rol oynayacak" dendi.

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Kulis: CHP, Saadet Partisi'ne adayını çekmesi konusunda ısrarcı olmayacak
    Haber şöyle devam etti:

    'SP’LİLER İMAMOĞLU’NA SOĞUK'

    "AK Parti’nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışı 31 Mart’takine benzer bir oy oranı ile sürüyor. 31 Mart’ta sandığa giden seçmenlerin yüzde 80’den fazlası tercihi değiştirmeyeceğini dile getirilirken, Saadet Partisi’ne oy veren seçmenlerin tercihinin ise ancak ‘Aday çıkarmama’ durumunda değişeceği belirtiliyor.

    Birçok kamuoyu araştırma şirketinin temsilcisi SP seçmeninin büyük bölümünün ‘CHP’ye oy vermek istemediği, partisinin aday çıkarmaması durumunda, ya sandığa gitmememe ya da AK Parti’nin adayına destek verme’ düşüncesinde olduğunu belirtiyor. 23 Haziran seçimleri için DSP, TKP ve diğer bazı küçük partiler ve bağımsız adaylar İmamoğlu lehine adaylarını çektiklerini açıklamışlardı.

    AK Parti’de yapılan değerlendirmelerde, iki aday arasındaki oy farkının az olmasından kaynaklanan risklerin 23 Haziran’da devam etme ihtimali üzerinde duruluyor. İttifakların dışında kalan küçük partilere 31 Mart’ta oy veren seçmenin 23 Haziran’daki tercihinin seçim sonucunda büyük rol oynayacağı değerlendiriliyor. Bunun için SP seçmeni dahil, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen başta ‘Muhafazakar Kürt’ seçmen olmak üzere farklı kesimleri AK Parti’ye yönlendirmek üzerine yol izleneceği belirtiliyor.

    Seçim - sandık
    © AP Photo /
    Yeni Şafak: İstanbul Başsavcılığı, sandığa düşen FETÖ gölgesini tescilledi
    KÜSKÜN-KIRGIN TABAN

    AK Parti, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen tüm seçmenlerin en az yarısının ise kendi seçmeni olduğu tespitini de yapıyor. AK Parti seçmeninin sandığa gitmemesinin ‘Bireysel taleplerinin yerine getirilmemesi, belediye meclis üyeliklerine ilişkin listelerden kaynaklanan küskünlükler, ekonomik sebepler ve teşkilat kırgınlıkları’ gibi sebepler olduğu sıralanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Görüş farklılıklarımız, dava arkadaşlığımızın önüne geçmemeli” şeklindeki sözleri de parti teşkilatlarındaki küskünlük ve kırgınlıklara yönelik bir açıklama olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

    AK Parti’de, teşkilattan kaynaklanan kırgınlık ve küskünlüklerin giderilmesi stratejisi kapsamında, İstanbul’da ‘parti tabanını iyi bilen’ ve eski partilileri yakından tanıyan, il başkanlığı yapmış, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu da İstanbul’daki seçimi yönetecek ekibin içine dâhil edildi.

    31 Mart’taki seçim kampanyasında AK Parti’de yaşanan dağınıklığın tekrar etmemesi için de, bu kez İstanbul’da tek bir SKM kurulması, Binali Yıldırım dahil kampanyada görev alacakların programlarının tek elden yapılması ve bu programlara uyulup uyulmadığının günlük olarak raporlanması kararlaştırdı."

    Etiketler:
    yerel seçim, belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu
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    Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesinde, Rusya’nın en önemli ödüllerinden biri olan ‘Ulusal Kültür Mirası’ ödülüne sahip olan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası Şefi Vladimir Spivakov “Büyük bir geleneği devam ettiriyoruz. Bu gelenek yüzden fazla yıl önce Rusya’nın çok saygı duyduğu büyük vizyon sahibi bir adam tarafından başlatıldı. Büyük bir vizyona sahipti ve o Atatürk’tü. O zamanlar Sovyetler Birliği’nin çok iyi bir dostuydu. Yüz yıldan fazla bir süre önce, Atatürk, Dmitri Şostakoviç ve David Oistrakh’ı Türkiye’ye davet etmişti. Yüzden fazla bir yıl sonra biz hala bu mükemmel müzik yapma fikrini devam ettiriyoruz. Çünkü müzik aşktır. Müzik saldırganlık değil, güzelliktir” dedi.
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