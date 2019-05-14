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11:35 14 Mayıs 2019
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    Meral Akşener

    Akşener'den Erdoğan'a: Kendi manevi kızını koruyamayan bir adam, bu milleti nasıl koruyacak?

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'da Göknur Damat isimli vatandaşın Ekrem İmamoğlu için bağış yaptığı haberinin yayılması sonrası bıçaklanmasına değindi. Damat'ın kanserle mücadele ettiğini hatırlatan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Kendi manevi kızını koruyamayan bir adam, bu milleti nasıl koruyacak?" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

    Akşener, sözlerine 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangını anarak başladı. 

    301 madencinin yaşımını yitirdiği kaza için "İş kazası değil gerçek anlamda bir iş cinayetiydi Soma. Madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. 301 madencimizin ruhları için sizlerden bir Fatiha okumanızı istiyorum. Allah hepinizden razı olsun" diyen Akşener'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    3. havalimanında iş kazası
    © Fotoğraf: Twitter
    3. havalimanında iş kazası: 'Artık ambulanslar gelirken siren çalmıyorlar'
    "Bugün ilk hür ve adil seçimlerin yapıldığı seçimlerin yıl dönümü. Örselenmiş demokrasimizin doğum günü ve ne acıdır ki biz şafağa hasret bir ülkede bir kez daha karanlık günlerden geçiyoruz. Tarihimiz boyunca en karanlık anın güneşin doğuşuna en yakın an olduğunu ispatlamış milletimiz bunu yapmak zorundadır. Aziz milletimizin kararının yok sayıldığı, ona saygısızlık edildiği günlerden daha karanlık bir gün var mıdır? Bıkmadan, korkmadan 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü YSK üzerinden aziz milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. Demokrasimize yapılan bu darbe karşısında sessiz kalmayacağız. Bağımlı yargı yoluyla millet iradesinin gasp edilmesi ikinci bir 28 Şubat’tır. Maalesef Sayın Erdoğan Kenan Evren’i bile geride bıraktı. Erdoğan tek adam olmakla yetinmeyip tek seçmen olmaya çalışıyor.

    ‘MAALESEF SAYIN ERDOĞAN KENAN EVREN’İ BİLE GERİDE BIRAKTI’

    Aziz milletimizin kararının yok sayıldığı, ona saygısızlık edildiği günlerden daha karanlık bir gün var mıdır? Bıkmadan, korkmadan 6 Mayıs 2019 pazartesi günü YSK üzerinden aziz milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. Demokrasimize yapılan bu darbe karşısında sessiz kalmayacağız. Bağımlı yargı yoluyla millet iradesinin gasp edilmesi ikinci bir 28 Şubat’tır. Maalesef Sayın Erdoğan Kenan Evren’i bile geride bıraktı. Erdoğan tek adam olmakla yetinmeyip tek seçmen olmaya çalışıyor.

    ‘TÜRKİYE  VENEZUELA DA KUZEY KORE DE OLMAYACAK’

    ABD Hazine Bakanlığı
    © Fotoğraf : Twitter
    ABD 'Venezüella bağlantılı' iki şirket ve iki gemiyi yaptırım listesine ekledi
    Büyük Türk milletine söz veriyorum Türkiye Venezuela da olmayacak Kuzey Kore de olmayacak. Demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz. Gün darbeye karşı demokrasi safında buluşma günüdür. Gün, gözünü karartarak Türkiye’yi uçuruma sürüklemek isteyenlere karşı durma günüdür. Gün, yeniden millet iradesi, yeniden hürriyet günüdür.Aziz milletim bu partiler, bu konu sadece partiler arası bir mesele değildir. Mesele Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında bir yarış olmaktan çıkmıştır. Mesele rant ve yağma uğruna Türkiye’yi uçuruma sürükleyenlerin bu çabasını boşa çıkarma meselesidir. Türk milleti sandığı devirenleri hiçbir zaman affetmemiştir. Umarım darbenin bir yol ve alışkanlık haline gelmemesi için milletimiz hep birlikte demokrasinin yanında olacaktır. Bu milletin önündeki tarihi bir sorumluluktu.

    ‘DAMAT BAKAN BİZE HALA MASAL ANLATIYOR’

    Damat bakan hafta sonu bir programda kendisine methiyeler düzerek ekonominin dengelendiğini ve tünelin ucundaki ışığın büyüdüğünü söyledi. Hem dengelenmişiz hem de hazine MB’den 40 milyar lira ihtiyat akçesi istiyor. Biliyorsunuz hükümet geçenlerde de MB kar dağıtımını erkene aldı. İhtiyat akçesi ön görülemeyen durumlarda kardan ayrılan paydır. Çarşıda pazarda vatandaş her şeyi çok iyi yaşıyor, görüyor da damat bakan siz neyi görmüyorsunuz? Damat bakan bize hala masal anlatıyor. Berat harikalar diyarında, Hiçbir siyasi kazanç tek bir vatandaşımızın saçının telinden önemli değildir.

    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu, bıçaklı saldırıya uğrayan Göknur'u ziyaret etti: Linç kültürünün toplumda yer etmesi hepimizin sorunu
    Yavuz Selim Demirağ’ı ziyaret ettim. Biliyorsunuz saldırganlar serbest bırakıldı. Bir gazeteciye sopalarla saldıranların ifadesinde trafik kavgası deyip olay basit bir olay olarak görüp serbest bırakmak akıl karı değildir. İnek hırsızlığı bu olayda belli ki devreye girmiş, saldıranlar serbest bırakılmıştır. Türkiye gazetecilerin tehditle esir edildiği bir ülke olmayacak. Savcılara sesleniyorum, saldırırken öldürün diye bağıranları değil, milleti koruyun.

    Göknur Damat kızımız bıçaklı saldırıya uğradı. Neden? Ekrem İmamoğlu’nu desteklediği için. Saldırgan bıçaklamadan önce sen misin o yürekli diye soruyor. E Göknur yürekli tabii. Kanserle mücadele etmiş sizin gibilerden mi korkacak. Ama görülüyor ki Türkiye Erdoğan’ın yönetemediği bir yere gelmiş. Kendi manevi kızını koruyamayan bir adam bu milleti nasıl koruyacak. Milletin adamı nerede?

    Hiçbir başarı tesadüf eser gelmez. Gençlerin enerjisi büyüklerin tecrübesiyle gelişine tarihteki başarılara dönüşürler. Bugün cesaretli olacak ne cüret edeceksiniz Mustafa Kemal Çanakkale geçilmez dediğinde henüz 34 yaşındaydı. Önderliğiyle yedi düveli vatanımızdan def ettiğinde tüm dünya Mustafa Kemal’i 20. yüzyılın en büyük dehası olarak kabul ettiğinde henüz 40 yaşındaydı. 21. yüzyılın dehası da sizler arasından çıkacak."

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), YSK, 28 Şubat, Recep Tayyip Erdoğan, Kenan Evren, Meral Akşener
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    Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesinde, Rusya’nın en önemli ödüllerinden biri olan ‘Ulusal Kültür Mirası’ ödülüne sahip olan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası Şefi Vladimir Spivakov “Büyük bir geleneği devam ettiriyoruz. Bu gelenek yüzden fazla yıl önce Rusya’nın çok saygı duyduğu büyük vizyon sahibi bir adam tarafından başlatıldı. Büyük bir vizyona sahipti ve o Atatürk’tü. O zamanlar Sovyetler Birliği’nin çok iyi bir dostuydu. Yüz yıldan fazla bir süre önce, Atatürk, Dmitri Şostakoviç ve David Oistrakh’ı Türkiye’ye davet etmişti. Yüzden fazla bir yıl sonra biz hala bu mükemmel müzik yapma fikrini devam ettiriyoruz. Çünkü müzik aşktır. Müzik saldırganlık değil, güzelliktir” dedi.
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