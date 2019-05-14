Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan hakaret eden sanık: Cezamı ahirette almak isterim, adliyeye düştüğüm için çok üzgünüm

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na geçen yıl Eskişehir'de şehit cenazesine katılmasının ardından sosyal medyada hakaret eden sanık 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.
Savunmasında, pişman olduğunu belirten sanık Bahtiyar A, "Akıllı telefonlar yüzünden oldu. Ben aslında öyle demek istemedim. 'Bunları def etmek lazım' yazacaktım, klavye 'linç etmek' diye çevirmiş. Klavye hatası. Ahirette cezamı almak isterim. Burada ceza almak istemiyorum. Adliyeye düştüğüm için çok üzgünüm. Zaten bu olay sonrası sosyal medya hesabımı kapattım" dedi.
CHP Genel Merkezi ve Eskişehir İl Başkanlığı adına davaya müdahil olan Avukat Kemal Sayılır ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.
''LİNÇ ETMEK' KELİMESİYLE 'DEF ETMEK' KELİMESİ ARASINDA ANLAM BİRLİĞİ YOK'
Sanığı 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek ve aşağılamak' suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum eden hakim, kararı 9 bin lira adli para cezasına çevirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen yıl ekim ayında Batman'da hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün Eskişehir'de yapılan cenaze törenine katılmıştı. Tören sonrası Bahtiyar A. hem kendisine ait sosyal medya hesabından hem de bir yerel gazetenin internet sitesinde konuyla ilgili yaptığı haberin yorum bölümüne hakaret içerikli ifadeler yazmıştı. Gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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