Akar, Şoygu ile telefonda görüştü: Konu İdlib'deki son gelişmeler

Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirlerin konuşulduğu, bölgesel güvenlik konularının Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib'deki son gelişmeler ile bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirlerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirlerin konuşulduğu, bölgesel güvenlik konularının Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
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