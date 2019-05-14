Soylu'dan 'Her şey çok güzel olacak' pankartına yasak iddiasına yanıt

'Her şey çok güzel olacak' pankartına yasak iddialarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnisiyatif valilikte ancak yasak söz konusu değil" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 301 madencinin öldüğü Soma faciasının 5. yılında dün Kadıköy'de gerçekleştirilen eylem sırasında açılan 'Her şey güzel olacak' pankartına valilik tarafından getirilen yasağa ilişkin açıklama yaptı.

Soylu, "İnisiyatif valilikte ancak yasak söz konusu değil" dedi.

"HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" pankartına yasak iddiası. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "inisiyatif valilikte ancak yasak sözkonusu değil" pic.twitter.com/9F4jaT1GFh — Gökhan Gerçek (@gokhangercek) May 14, 2019

Dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılan Soma katliamı eyleminde polis müdürü, valilik kararıyla 'Her şey çok güzel olacak' pankartının yasaklandığını söyleyerek pankartın toplatılmasını istemişti. Polisin pankartın kaldırılmaması durumunda yürüyüşe müdahale edileceğini söylemesi üzerine grup pankartı kaldırmış, ardından eyleme devam edilmişti.