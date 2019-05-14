Saadet Partisi: İstanbul adayımızın oğlu işten çıkarıldı

31 Mart 2019'da Saadet Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen ve 103 bin oy alan Necdet Gökçınar'ın oğlunun işten çıkarıldığı ifade edildi.

31 Mart 2019'da düzenlenen yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olan ve 103 bin oy alan Necdet Gökçınar'ın oğlunun işten çıkarıldığı bildirildi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Gökçınar'ın oğlunun 24 Nisan'da askerlik görevinden döndükten sonra Borsa İstanbul'daki işine son verildiği belirtilirken "kararın siyasi olduğu aşikardır" denildi.

'PARTİLİLERE MOBBING UYGULANIYOR'

Açıklamada, SP mensuplarına çeşitli kurumlarda uygulanan mobbing ve işten çıkartmaların aralıksız devam ettiği belirtilirken, "Bu ve buna benzer kararların hiçbiri Saadet Partilileri inandıkları yoldan geri çeviremeyecektir" ifadeleri yer aldı.