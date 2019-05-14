Müjdat Gezen: İmamoğlu 500 bin farkla gelecek

Deutsche Welle'ye konuşan Müjdat Gezen, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu, YSK'nın iptal kararının ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılara yönelik açıklamaları eleştirdi.

Müjdat Gezen: İmamoğlu büyük farkla kazanacak, her şey çok güzel olacak!



Müjdat Gezen'in DW Türkçe ile özel röportajının tamamı: https://t.co/E6HkHc5Ybs pic.twitter.com/wlhRmRlf6q — DW Türkçe (@dw_turkce) 14 мая 2019 г.

İmamoğlu'nun rakibi AK Partili Yıldırım'a 500 bin fark atacağını söyleyen Gezen, "Dünyada yapılan hiçbir haksızlık, dünyadan sonra değil burada soruluyor hesabı" diye konuştu.

'BU DEFA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK, HER ŞEY GÜZEL OLACAK'

© AFP 2019 / Bulent KILIC İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz, korkmadan konuşmaya devam edin lütfen

"Türkiye'de sanatçıların kiminin sanatını icra edebildiğini, kimisinin edemediğini, ürktüğünü" ifade eden Gezen, "O devirler geçti. Eğer bu kadar koca bir listedeki sanatçılar 'Her şey çok güzel olacak' diye imza attılar, artık burada onların düşünmeleri lazım. Onlar bence gidici" dedi.

Gezen, "İmamoğlu kazanamazsa ne düşünürsünüz" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bu tuzağı hazırlayanlar utansın. Ne denir artık. Kazanacak. Büyük farkla kazanacak. Çünkü artık AKP'ye oy verenler de anladı ki, bu iş yalanla dolanla yürümüyor. Bir insanı bir kere kandırabilirsiniz, büyük bir toplumu da bir kere kandırabilirsiniz. Ama bütün insanları aynı anda devamlı kandıramazsınız. Ben AKP'ye oy vermiş insanların büyük bir bölümüyle konuştum. Görüyorum ki insanların artık burasına gelmiş. Ayrıca Ekrem İmamoğlu çok dürüst, düzgün bir insan. Tanıyorum da kendisini. Zannediyorum bu defa çok şey değişecek, her şey çok güzel olacak."

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası YSK'nın 6 Mayıs tarihli iptal kararıyla geri alınmıştı. YSK, İBB Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.