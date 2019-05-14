HDP Eş Genel Başkanı Buldan: İstanbul için 'Her şey muhteşem olacak' diyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "El konulan belediyelerimizin de yerlerde tekmelenen annelerimizin de hesabını 23 Haziran'da bir kez daha soracağız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 23 Haziran'da yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine değinen Buldan, "Şaibeli olan YSK'nın iptal kararıdır. Halk değil, ben belirlerim diyor. Bu açıkça bir sandık darbesidir. Halkın aklıyla resmen alay ediyorlar. İstanbul'da iktidar ve YSK eliyle halkın iradesi çalındı" dedi.

Buldan 23 Haziran seçimlerine ilişkin partisinin tutunu da açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"El konulan belediyelerimizin de yerlerde tekmelenen annelerimizin de hesabını 23 Haziran'da bir kez daha soracağız. Cizre'ye sahip çıkmayan İstanbul'a sahip çıkamaz. 23 Haziran'da yapılacak seçim tam anlamıyla referandumdur. Hep dünya 5'ten büyüktür diyor ya. Biz de diyoruz ki İstanbul YSK'nın o 7 üyesinden büyüktür. HDP'nin durduğu yer nettir. Kimse HDP üzerinden tartışma yürütmesin. HDP demokrasiden yanadır. HDP iradesi gasp edilenlerin yanındadır. HDP 31 Mart seçimlerinde güç dengesini değiştirdi. 23 Haziran'da aynı kararlılıkla daha güçlü demokrasi ittifakı için mücadele edeceğiz. Halkın bu iktidardan hesap sorması lazım.

'HER ŞEY MUHTEŞEM OLACAK'

İstanbul için şimdi 'her şey çok güzel olacak', 'daha güzel' olacak diyorlar ya, biz de inanın her şey muhteşem olacak diyoruz."