FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’ndeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
© AP Photo /
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan birinin aktif görevde olduğu, diğerlerinin daha önce ihraç edildiği öğrenildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)