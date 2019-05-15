Yıldırım'dan 'indirim' yorumu: Antrikot muhabbetiyle uğraşanların sebep olduğu arızalar gideriliyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da su fiyatlarına indirim yapılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB'de yapılan yeniliklerin devam edeceğini vurguladı.

Yıldırım paylaşımında şunları kaydetti:

"Görevde olduğu süre boyunca sözlerini yerine getirmek yerine veri çalmayla, musakka-antrikot muhabbetiyle uğraşanların sebep olduğu arızalar gideriliyor. AK Parti'nin teklifiyle 2 gün içinde hayata geçen bu yeniliklerin inşallah devamı gelecek".

Görevde olduğu süre boyunca sözlerini yerine getirmek yerine veri çalmayla, musakka-antrikot muhabbetiyle uğraşanların sebep olduğu arızalar gideriliyor.



AK Parti'nin teklifiyle 2 gün içinde hayata geçen bu yeniliklerin inşallah devamı gelecek. https://t.co/fhRTURas8F — Binali Yıldırım (@BY) 15 Mayıs 2019

​Binali Yıldırım, 31 Mart seçimleri öncesinde Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programında Ekrem İmamoğlu'nun su ve ulaşıma indirim vaatlerini eleştirmiş, "Kaldıramayacağınız bir maliyet yüzde 40 indirim. Tamam yapalım da nereden finanse edeceğiz" demişti. Ulaşımın belediye tarafından desteklendiğini söyleyen Yıldırım, "İstanbul'un temel yatırımlarını neyle yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.