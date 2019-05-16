Ekrem İmamoğlu, Şener Şen'in başrolünü oynadığı 'Zengin Mutfağı'nı izledi

İmamoğlu, oyun çıkışında sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:
"Bu gece bizim için keyifli bir sanat molası oldu. Sevgili Şener Şen'in oynadığı Vasıf Öngören'in Zengin Mutfağı oyununu Ataşehir'deki DİSK özel gösteriminde DasDas sahnesinde izledik. Büyük ustaya ve genç oyunculara teşekkürler."
Bu gece bizim için keyifli bir sanat molası oldu. Sevgili Şener Şen’in oynadığı Vasıf Öngören’in Zengin Mutfağı oyununu Ataşehir’deki DİSK özel gösteriminde DasDas sahnesinde izledik. Büyük ustaya ve genç oyunculara teşekkürler. pic.twitter.com/St5DG28hRb— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 15, 2019
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