Ekrem İmamoğlu, Şener Şen'in başrolünü oynadığı 'Zengin Mutfağı'nı izledi

Burada oyunu izleyen İmamoğlu, oyunun boşrolünde yer alan ünlü sanatçı Şener Şen ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu, oyun çıkışında sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

"Bu gece bizim için keyifli bir sanat molası oldu. Sevgili Şener Şen'in oynadığı Vasıf Öngören'in Zengin Mutfağı oyununu Ataşehir'deki DİSK özel gösteriminde DasDas sahnesinde izledik. Büyük ustaya ve genç oyunculara teşekkürler."