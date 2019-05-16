Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Akhisarspor’u 3-1 yenerek kupayı 18'inci kez müzesine götüren Galatasaray'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı mesajda, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twiiter hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Bugün oynanan final karşılaşmasında Akhisarspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray takımını ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum" dedi.

Bugün oynanan final karşılaşmasında @Akhisarspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @GalatasaraySK takımını ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2019

Diğer yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan final maçında Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek 57'nci Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u yenerek kupanın sahibi olan Galatasaray Kulübü'nü tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'nı 18'inci kez müzesine götürme başarısını gösteren futbolcular başta olmak üzere, teknik heyeti, yönetimi ve sarı kırmızılı camiayı kutluyorum. Kupa'da üst üste iki kez final oynama başarısı gösteren Akhisarspor'u da tebrik ediyorum."