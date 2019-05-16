AK Partili Göksu: Su fiyatında enflasyona bağlı artış olmayacak

İstanbul Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, daha önce İSKİ faturalarında enflasyona bağlı olarak artışların söz konusu olduğunu belirterek "Bundan sonra enflasyona bağlı herhangi bir artış olmayacak. Yıl sonuna kadar sabit fiyatla devam edecek" dedi.
Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının ardından gazetecilere su indirimiyle ilgili açıklama yaptı.
Meclis'in en önemli maddelerinden birisinin su tarifeleriyle ilgili kararı olduğunu belirten Göksu, "Bugün su tarifesiyle ilgili İSKİ Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma ve daha önce AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım'ın İstanbullulara taahhüt ettiği özellikle hane ölçekli yeni bir sistemle su tarifelendirme sistemi Meclis tarafından kabul edildi" diye konuştu.
Tevfik Göksu, yeni fiyatlandırma sisteminin sadece indirimle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda farklı imkanlar ve yeni bir uygulama ortaya koyduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:
"30 metreküpe kadar kullanımda 6 metreküp suyun bilabedel hanelerimize verilmesi kararlaştırıldı. Kişi başına düşen suyun aşağı yukarı ilgili litre kadarının bedava verilmesi kararlaştırıldı. Bir başka şey, daha önce İSKİ faturalarında enflasyona bağlı artışlar söz konusu oluyordu. Bundan sonra enflasyona bağlı herhangi bir artış olmayacak. Yıl sonuna kadar sabit fiyatla devam edecek. Bu çerçevede 4 kişilik bir aile fatura olarak 60 lira ödemişse, 41 lira ödeyecek. 6 kişilik bir aile 103 lira ödediyse önümüzde ay faturası 64.53 lira gelecek. 8 kişilik bir aile bu ay 140 lira fatura ödemişse önümüzdeki ay faturası 82.04 lira gelecek. Yüzde 46'ya varan bu indirim hanelerde uygulanacak. İş yerlerinde ise yüzde 10'un üzerinde indirim uygulanacağını İstanbullulara müjdelemek istiyorum. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum. Afiyetle sularını içsinler. Çünkü İSKİ suyu, aynı zamanda dünyanın en temiz suyudur. Şifa olsun, iftarlarını da İSKİ suyuyla açabilirler."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)