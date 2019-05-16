Şentop'tan Meclis'e saldırıyla ilgili açıklama: Hesabı sorulacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’e yönelik saldırı girişimini önleyen güvenlik görevlilerini tebrik ederek, “Meclisimizde güvenlikle ilgili gerçekten iyi işleyen bir sistem var” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te iki kişinin gerçekleştirdiği saldırı girişimine ilişkin soruları cevapladı.

Ziyaretçi olarak gelen iki kişiden erkek olanın içeri girdiğini, kadının ise ziyaretçi kabul salonunda beklediğini belirten Şentop, erkek şüphelinin yaklaşık 1.5 saat içeride kaldıktan sonra dışarı çıkarak bekleme salonuna gittiğini, burada iki şüphelinin birlikte yaklaşık 1-1.5 saat daha vakit geçirdiğini anlattı.

İki şüphelinin daha sonra birlikte içeriye girmek istediğini ancak kadın şüphelinin Meclis’e giriş yasağı olduğunun tespit edildiğini ifade eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendilerine bunu izah etmeye çalışan halkla ilişkiler görevlimize, erkek olan arkadan saldırarak, boğazından sıkıyor. Oradaki güvenlik güçlerimizin müdahalesiyle etkisiz hale getiriyorlar. Meclisimizde güvenlikle ilgili gerçekten iyi işleyen bir sistem var. Buradaki, güvenlik görevlisi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kendilerine hassasiyetleri için teşekkür ediyorum."