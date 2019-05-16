Rutkay Aziz: 24 Haziran’da farklı bir güne uyanacağız, her şey çok güzel olacak

Oyuncu Rutkay Aziz, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak “Bu bir demokrasi kavgasıdır. Biz bu demokrasi güçleriyle genişletip büyüttüğümüz 24 Haziran’da farklı bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak. Hepimizin keyfi yerine gelecek” dedi.

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na seçilen, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, dün Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum'u ziyaret etti.

İmamoğlu'na Kalamış Marina'ya düzenlediği ziyarette, Kadıköy belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sanatçılar Mustafa Alabora, Müjdat Gezen, Zülfü Livaneli ve Rutkay Aziz de eşlik etti.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre, Müjdat Gezen, “Ben Ekrem başkanın herkesi kucakladığını gördüm. Biz Ekrem başkandan çok umutluyuz. Seçimde yüksek bir fark olacağını düşünüyorum” dedi. Zülfü Livaneli ise “Çok güzel bir proje. Heyecan verici. Öyle bir gündemdeyiz ki 100 yıl önce Türkiye’de bir umut doğmuştu. 100 yıl geçti Türkiye’de bir umut daha doğdu. Bu temizlik kazanacaktır” dedi.

Ardından söz alan Rutkay Aziz de “Bu bir demokrasi kavgasıdır. Biz bu demokrasi güçleriyle genişletip büyüttüğümüz 24 Haziran’da farklı bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak. Hepimizin keyfi yerine gelecek” ifadesini kullandı.