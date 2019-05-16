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16:34 16 Mayıs 2019
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    AK Parti, seçmen, bayrak

    AK Parti'nin yaptırdığı araştırmadan: En çok küskün Esenyurt'ta

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    100 bin seçmenin sandığa gitmediği Esenyurt, geçersiz oy kullanımında da ilk sırada.

    Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre, İstanbul’un 39 ilçesi arasında oy kullanmayan ve geçersiz oy kullanan seçmenin ağırlıkta olduğu yerler üzerinden çalışma yapan AK Parti, bu kapsamda ilçelerin 2014 ve 2019 seçimlerindeki oy oranlarının karşılaştırmalı olarak haritasını çıkardı.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Yapılan çalışmada oy kullanan ve kullanmayan seçmenin sayısının yanı sıra, geçerli ve geçersiz oy miktarları ve kazanan partinin verileri belirlendi. Buna göre, 2014 yılında en çok Küçükçekmece seçmeni oy kullanmazken; 31 Mart seçimlerinde ise ilk sırada Esenyurt yer aldı. Esenyurt’ta 100 bin seçmen sandığa gitmezken; ikinci sırada 87 bin ile Küçükçekmece, üçüncü sırada ise 78 bin ile Pendik geliyor.

    19 BİN GEÇERSİZ OY

    Yine 2014’te en çok geçersiz oy Ümraniye’de çıkarken, 31 Mart’ta Esenyurt’ta 19 bin geçersiz oy kullanıldı. Esenyurt’tan sonra en çok geçersiz oy kullanılan ilçeler Küçükçekmece ve Pendik oldu. Geçersiz oy kullanımın en az olduğu ilçeler ise nüfus yoğunluğu dikkate alındığında Adalar ve Şile.

    AK Parti, Kürt seçmenin de ağırlıklı olduğu bu ilçelerde küskün seçmeni sandığa taşımak için stratejiler geliştirecek. AK Parti yönetimi ve milletvekilleri hemşehrilerinin yoğun olduğu yerlerde seçim çalışması yapacak. Küskün seçmenin gönlünü almak için milletvekilleri İstanbul’daki hemşehri dernekleri ve STK’larla sık sık bir araya gelecek.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Öte yandan vekiller ve parti yönetimi ilçe ilçe ziyaretlerde seçmene seçimlerin niçin yenilendiğini anlatırken özel broşürler de hazırlayacak. Bu broşürlerde 2016 yılında Avusturya’da iptal edilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri örnek gösterilerek seçmene dağıtılacak. AK Parti kurmayları örnek olarak gösterilecek Avusturya seçimi ile ilgili şunları söyledi: 2016’da yapılan seçimde aradaki fark 31 bindi.

    Avusturya Yüksek Mahkemesi, görevli olmayan kişiler tarafından oy sayımı yapıldığı gerekçesiyle seçimleri iptal ederek yenilenmesine karar verdi. Burada dikkat çekilen husus görevli olmayan kişiler tarafından oy sayımı yapılması. Bu duruma ciddi bir yolsuzluk, usulsüzlüktür deniliyor. Bizimki de aynı şekilde seçim kanununda kamu görevlisi sıfatı taşımayan, görevlendirilmemesi gereken kişiler görevlendiriliyor. Bizim tespit ettiğimiz ve YSK’ya sunduğumuz yolsuzluklara ve usulsüzlüklere sebebiyet veriyorlar.

    Etiketler:
    Pendik, Küçükçekmece, Esenyurt, belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti
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