AK Parti'nin yaptırdığı araştırmadan: En çok küskün Esenyurt'ta

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre, İstanbul’un 39 ilçesi arasında oy kullanmayan ve geçersiz oy kullanan seçmenin ağırlıkta olduğu yerler üzerinden çalışma yapan AK Parti, bu kapsamda ilçelerin 2014 ve 2019 seçimlerindeki oy oranlarının karşılaştırmalı olarak haritasını çıkardı.
19 BİN GEÇERSİZ OY
Yine 2014’te en çok geçersiz oy Ümraniye’de çıkarken, 31 Mart’ta Esenyurt’ta 19 bin geçersiz oy kullanıldı. Esenyurt’tan sonra en çok geçersiz oy kullanılan ilçeler Küçükçekmece ve Pendik oldu. Geçersiz oy kullanımın en az olduğu ilçeler ise nüfus yoğunluğu dikkate alındığında Adalar ve Şile.
AK Parti, Kürt seçmenin de ağırlıklı olduğu bu ilçelerde küskün seçmeni sandığa taşımak için stratejiler geliştirecek. AK Parti yönetimi ve milletvekilleri hemşehrilerinin yoğun olduğu yerlerde seçim çalışması yapacak. Küskün seçmenin gönlünü almak için milletvekilleri İstanbul’daki hemşehri dernekleri ve STK’larla sık sık bir araya gelecek.
Avusturya Yüksek Mahkemesi, görevli olmayan kişiler tarafından oy sayımı yapıldığı gerekçesiyle seçimleri iptal ederek yenilenmesine karar verdi. Burada dikkat çekilen husus görevli olmayan kişiler tarafından oy sayımı yapılması. Bu duruma ciddi bir yolsuzluk, usulsüzlüktür deniliyor. Bizimki de aynı şekilde seçim kanununda kamu görevlisi sıfatı taşımayan, görevlendirilmemesi gereken kişiler görevlendiriliyor. Bizim tespit ettiğimiz ve YSK’ya sunduğumuz yolsuzluklara ve usulsüzlüklere sebebiyet veriyorlar.
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