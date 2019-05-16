Kayıt
16:33 16 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mehmet Metiner

    AK Partili Metiner: Herkesi kucaklamak da neyin nesi?

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 632

    Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 'herkesi kucaklamak' söylemiyle ilgili olarak "Hiç kimse bizden bu ülkeye, bu vatana, bu millete, bu milletin değerlerine düşmanlık edenleri sevmemizi ve kucaklamamızı beklemesin. Bunun dışındaki herkese yüreğimiz de kucağımız da ardına kadar açıktır" dedi.

    Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Star'da "Herkesi kucaklamak da neyin nesi?" başlığıyla yayımlanan yazısında 'herkesi kucaklamak' söyleminin hem gerçekliği hem de geçerliliği olmayan kof bir iddia olduğunu savundu.

    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu: Yıldırım'ı gördüm, inseydi onu kucaklardım da, kimse kaçamaz kucaklayışımdan
    "Hiç lafı eveleyip gevelemeden belirteyim: Son zamanlarda imal edilmiş bazı kişiliklerin dili bu tür sureten sevgi söylemleriyle dolu. ‘İnadına sevgi’ diyenler bir bakıyorsunuz sizi imha edilmesi gereken düşman olarak görüyor. Size karşı tarifsiz bir öfkeyle dolu. Size karşı kalbinde zerre kadar sevgisi yok. Eline geçseniz sizi kıtır kıtır doğrayacak insanlar bir bakıyorsunuz ‘sevgi pıtırcığı’ olup çıkmışlar karşınıza" ifadesini kullanan Metiner, şöyle devam etti:

    "Erdoğan’ın şahsında onun gibi düşünen herkesi düşmandan beter görenler bir bakıyorsunuz yavuz hırsız misali bir de ‘ötekileştiriliyoruz!’ yalanı üzerinden kin ve nefret duygularını örtmeye çalışıyorlar. Yetmezmiş gibi kendi cürümlerini üstünüze boca ediyorlar utanmadan. İşte burada mertçe ve dürüstçe ilan ediyorum: 

    - FETÖ’cü vatan hainlerini asla sevmiyorum. Onlarla işbirliği içinde olan hiç kimseyi de... 

    - PKK terör örgütü başta olmak üzere eli kanlı teröristlerin cümlesini sevmiyorum. Onlara sırtını dayadığını söyleyen, onların silahlarıyla kendilerine kanlı bir iktidar alanı açmak isteyen hiç kimseyi de... 

    - Emperyalistlerin devşirdiği Mankurtları sevmiyorum.  

    - Din ve dindarlık denince tüyleri diken diken olan ve dindar-muhafazakâr halka ‘yobaz!’ diye bakan o iğrenç kibirli azgın güruhu sevmiyorum. 

    - Kan dökücü zalimleri ve yeryüzünün Tanrısı olarak kendini gören diktatörleri sevmiyorum. Çağdaş Nemrutları ve Firavunları yani... 

    Listeyi uzatmaya gerek yok. Bu yüzden onlarla ikiyüzlülük yapıp siyaset gereği kucaklaşmak gerektiğine de inanmıyorum. Sevgimizin ve saygımızın sınırını Kutsal Kitabımızın ilkelerine göre çizeriz. Rabbimizin sev dediğini severiz sadece. Hiç kimseye sırf dinimize, inancımıza, düşüncelerimize ve siyasetimize karşıdır diye sevgisizlik ve saygısızlık yapmayız asla. Bu türden farklılıkları düşmanlık nedeni olarak değil zenginlik olarak telakki ederiz. Herkesi kendimize benzettikten sonra sevme anlayışına sahip olmadığımız gibi sadece bizden olan veya bizim gibi olan insanları sevmek gibi yanlış bir anlayışa da sahip değiliz. Yaratandan dolayı yaratılanı sevmek, Yaratana ve yaratılana düşmanlık edeni sevmek anlamına gelmez. 

    Hande Fırat
    © Fotoğraf : Twitter
    Hande Fırat: İmamoğlu'na destek veren sanatçıların mesajlarında hakaret, terbiyesizlik yok
    İnsan ontolojik olarak yaratılmışların en şereflisidir. Lakin her insan şerefli değildir. Dolayısıyla her insan sevgiyi ve saygıyı hak etmez.   

    Birileri malum merkezlerde imal edilmiş sahte ‘sevgi’ ve ‘kucaklaşma’ söylemi üzerinden FETÖ ve PKK gibi oluşumları meşrulaştırmaya çalışıyor. Argümanları da hazır: ‘Kendinizden olmayan veya partinize oy vermeyen herkese terörist diyorsunuz. Oysa herkesi kucaklamak lazım.’ Görüldüğü üzere önce sofistike bir yalan imal ediliyor. Sonra bu yalan size mal ediliyor. Buradan hareketle FETÖ’cü ve PKK’lı terör unsurları sevdirilmeye çalışıyor. Oysa gerçek şu: Kendimizden olmadığı veya başka partilere oy verdiği için hiç kimseyi terörist ilan etmişliğimiz yok. Ama bırakın da FETÖ’ye ve PKK’ya terör örgütü diyelim yani. Siz istemeseniz de demeye devam edeceğiz. Varın siz onları sevin! Varın siz onları kucaklayın! Varın siz onlarla ittifaklar kurun! 

    Siz bütün bunları Erdoğan/AK Parti düşmanlığı üzerinden kurarken ‘ötekileştirmiş’ olmuyorsunuz, ‘kutuplaştırmış’ olmuyorsunuz ama biz terör örgütlerine ve işbirlikçilerine karşı çıktığımız için ‘kutuplaştırmış’ oluyoruz öyle mi? Hadi ordan! Sizin bu sahtekârlığınız ve ikiyüzlülüğünüz artık kabak tadı vermeye başladı! Ha yeri gelmişken değinmeden geçmeyeyim. İçimizden birilerinin sizin bu cürümlerinizi görmezlikten gelip ‘ayrıştırmayalım, kutuplaştırmayalım, herkesi severek kucaklayalım!’ telkinleri üzerinden bize suç isnat etmeleri yok mu? Asıl o kahrediyor bizi. 

    Hiç kimse bizden bu ülkeye, bu vatana, bu millete, bu milletin değerlerine düşmanlık edenleri sevmemizi ve kucaklamamızı beklemesin. Bunun dışındaki herkese yüreğimiz de kucağımız da ardına kadar açıktır."

    Etiketler:
    kucaklaşma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Mehmet Metiner
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
    Karikatür
    ‘ABD, Türkiye’ye S-400 alımını ertelemeyi teklif etti’
    İnfografik
    İdlib’deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet