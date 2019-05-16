Yeni askerlik sistemine dair detaylar

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son şekli verilen yeni askerlik sistemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ayrıntılı sunum yaptı.
Beştepe’de ele alınan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemenin Erdoğan’ın onayının ardından önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilerek 23 Haziran seçimi öncesinde yasalaşması bekleniyor. Toplantıda 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimlerine dönük çalışmalarla, kampanya döneminde atılacak adımların da değerlendirildiği ifade ediliyor.
İKİLİK ORTADAN KALKACAK
Son şekli verilen çalışmaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yükümlülük sistemini kökten değiştirecek yeni sistemle askerlikte kısa ve uzun dönem ikiliği kaldırılacak. Zorunlu temel askerlik eğitimi de 1 ay olacak.
Başarılı olmaları halinde profesyonel askerliğe geçebilecekler. Sözleşmeli er-erbaş, uzman çavuş rütbesiyle orduda devam edebilecek. İlk kez, “yedek astsubaylık” uygulaması yapılacak. Meslek yüksekokul mezunları isteğe bağlı olarak, yedek astsubaylıktan faydalanabilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik uygulaması da sürekli hale geldi. Bedelli askerlikte uygulanan yaş sınırı da kaldırılacak.
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