Öğrencisine tokat atan öğretmene veliler imza toplayıp destek verdi

Bolu'da Cumhuriyet İlkokulu'nda tahtaya kaldırdığı 2. sınıf öğrencisinin kulağını çekip, tokat attığı anların görüntüleriyle haberlere konu olan öğretmen G.Y. hakkında idari soruşturma başlatıldı. 20 veli ise imza toplayarak öğretmene destek verdi.

Bolu Sümer mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan G.Y., 2. sınıf öğrencisini tahtaya kaldırıp kulağını çekti ve öğrenciden sayı saymasını istedi.

© DHA / Öğrencisini tokatlayan öğretmen hakkında soruşturma

DHA'nın haberine göre, Çocuğa "Vallahi döverim" diyen öğretmen G.Y., ardından minik öğrenciye tokat attı.

Söz konusu anlar ise öğretmenin sınıfta misafir olarak bulunan eski öğrencisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler haberlere konu olunca öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çıkan haberlerin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü de çocuğun babası H.E.'yi emniyete davet etti.

Baba H.E. emniyetteki ifadesinde öğretmenden şikayetçi olmadığını söyledi. H.E.'nin, öğretmen ile görüştüğünü kendisinden özür dilediğini ve olayı aralarında hallettiklerini söylediği öğrenildi.

İfade için çağrılan G.Y. de olay nedeniyle çok üzgün olduğunu ve bir anlık boşlukta meydana geldiğini söyledi.

20 VELİDEN DESTEK İMZASI

G.Y. hakkında idari soruşturma sürerken, sınıfta eğitim gören çocuklardan 20’sinin velisi öğretmenin okulda eğitime devam etmesini isteyerek Bolu Valiliği’ne dilekçe verdi.

Dilekçede, "Çocuğum Cumhuriyet İlköğretim Okulu 2/D sınıfında öğretmen G.Y.’den eğitim görmektedir. Son zamanlarda öğretmenimiz G.Y. hakkında basın ve sosyal medyada çıkan haberlerin abartılarak farklı yerlere çekildiğini üzülerek görmekteyim. Ancak ben öğretmenimizin gerek çocuğuma verdiği eğitimden gerekse sınıf içerisindeki davranışlarından memnunum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadeleri yer aldı.