Öğrencisine tokat atan öğretmene veliler imza toplayıp destek verdi

Bolu Sümer mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan G.Y., 2. sınıf öğrencisini tahtaya kaldırıp kulağını çekti ve öğrenciden sayı saymasını istedi.
Söz konusu anlar ise öğretmenin sınıfta misafir olarak bulunan eski öğrencisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler haberlere konu olunca öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI
Baba H.E. emniyetteki ifadesinde öğretmenden şikayetçi olmadığını söyledi. H.E.'nin, öğretmen ile görüştüğünü kendisinden özür dilediğini ve olayı aralarında hallettiklerini söylediği öğrenildi.
İfade için çağrılan G.Y. de olay nedeniyle çok üzgün olduğunu ve bir anlık boşlukta meydana geldiğini söyledi.
20 VELİDEN DESTEK İMZASI
Dilekçede, "Çocuğum Cumhuriyet İlköğretim Okulu 2/D sınıfında öğretmen G.Y.’den eğitim görmektedir. Son zamanlarda öğretmenimiz G.Y. hakkında basın ve sosyal medyada çıkan haberlerin abartılarak farklı yerlere çekildiğini üzülerek görmekteyim. Ancak ben öğretmenimizin gerek çocuğuma verdiği eğitimden gerekse sınıf içerisindeki davranışlarından memnunum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadeleri yer aldı.
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