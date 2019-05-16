İmamoğlu: FETÖ sanığına 'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanlar kimdir?

23 Haziran'da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yarışacak olan Ekrem İmamoğlu, bir FETÖ sanığının kendisi aleyhinde ifade vermeye zorlandığı iddiasını değerlendirdi.

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, FETÖ sanığı bir tutuklunun kendisi ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu terör örgütüyle irtibatlandırması için ifadeye zorlandığı iddiasını değerlendirdi.

Independent'te yer alan habere göre İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bir yerel gazeteci, FETÖ terör örgütü suçlamasıyla tutuklu olan bir kişinin ziyaretine üçüncü şahıs olarak yerel gazeteci nasıl gidebilmiştir. Herhangi birimiz böyle bir ziyareti yapabilir mi? Nasıl gidebilmiştir, kim izin vermiştir? Bahsi geçen bakanlar, yani ailesini, eşini, kendisini zorlayan, teşvik eden, 'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanlar kimdir? Bunları cevaplamaları gerekiyor. Gerçekten Türkiye siyaset tarihine çok önemli bir lekedir yapılan bu iş. Tabii ki suç duyurusunda bulunacağız."

'BU İŞİN İÇİNDE BİRKAÇ BAKAN VAR'

Ekrem İmamoğlu olaya müdahil olduğunu savunduğu bakanların kim olduğunu bildiğini de söyledi:

"Seslendiğim bakanı ben biliyorum. Hatta dolaylı ikinci bakanı da biliyorum aldığım bilgiler doğrultusunda. Dolayısıyla 1 değil, belki birkaç bakan var bu işin içinde. Elbette buradan sesleniyorum. Hangi yetkiyle, dünya görüşüyle ve ahlakla böyle bir girişimde bulunmuştur. Elbette bunu yargıda, hukukta bir suçu var. O suç ne ise, onunla ilgili de suç duyurusunda bulunacağımı buradan beyan ediyorum."