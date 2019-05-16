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16:30 16 Mayıs 2019
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    Şule Çet

    Şule Çet davası: Bilirkişi raporuna göre intihar değil

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Ankara'da bir plazanın 20. katından düştüğü öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, "Düşme pozisyonunda yerle temas ile sol ayaktan fırlayan ayakkabının sağ dirsek altında kalma olasılığı bulunmadığından Şule Çet'in ayakkabısının vücudundan önce yere düştüğü açıktır. Bu durum olağan bir intihar davranış örüntüsüne ve sürecin olağan akışına aykırıdır" denildi.

    Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in 28 Mayıs 2018'de saat 03.50'de plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili Erciyes Üniversitesi'nden Adli Tıp uzmanınca hazırlanan bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. 

    Şule Çet
    © Fotoğraf : Twitter
    'Şule Çet davasında en önemli delil kayıp'
    Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları dava dosyasındaki ön raporda; dava dosyasındaki ifadeler, iddianame, olay yeri inceleme raporları, ölü muayene tutanağı, otopsi raporu, fotoğraf, video ve güvenlik kamerası kayıtları ile diğer adli tıbbi belgeler üzerinde yapılan bilimsel inceleme ve değerlendirmeler sonucu ulaşılan kanaatlere yer verildi.

    Raporda, sanık Çağatay Aksu'nun "Yaklaşık 03.00 sıralarından sonra Şule, ofisteki makam odasının yanındaki dinlenme odasına geçti. Kapısı da açıktı. Yaklaşık 1 dakika sonra arkasından gittiğimde Şule camdan sarkmış, elleri aşağıya doğru açıktı. Ben kendisini tuttum. Bana 'Ben gidiyorum' dedi. Ben de 'Sen ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun, manyak mısın, ne olur tutun' diye söyledim. Hiç cevap vermedi. Bu şekilde düştüğünü hatırlıyorum" ifadesi hatırlatıldı.

    'CAMDAN ATILMASI OLASILIK DAHİLİNDEDİR'

    © İHA / Cem Geçim
    Sanık Aksu'dan Şule Çet'in babasına: Kızına sahip çıksaydın
    Raporda; Şule Çet'in düştüğü iddia edilen odada tespit edilen bulgular, cam, pencere aralığı, cam önünde duran sehpa, sehpa ile cam arasındaki mesafe, sehpa üzerinde duran tavla gibi nesnelerin birbiriyle olan ilişkisi ve düzeni yanında bu cam ve pencere üzerinde ve kenarlarında Şule Çet'e ya da sanıklara ait herhangi bir parmak izi saptanmamasının, olayın bu odada gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında şüphe doğmasına neden olduğu belirtildi.

    Raporda, "Zira Şule Çet’in atlaması-atılması sonrasında olay yerinin düzenlenmiş, silinmiş olması ya da Şule Çet'in makam odası olarak kullanılan diğer odada açık bulunan camdan atlaması/atılması olasılık dahilindedir" denildi.

    'SOL AYAKKABI ŞULE ÇET'TEN ÖNCE, SAĞ AYAKKABI SONRA DÜŞMÜŞTÜR'

    Şule Çet’in avukatı: Boğularak öldürülmüş olabilir
    © Fotoğraf : Twitter
    Şule Çet’in avukatı: Boğularak öldürülmüş olabilir
    Raporda; olay yerinde çekilen fotoğraflar incelendiğinde Şule Çet'in sol ayakkabısının sağ kolunun altında hafif ezilmiş biçimde, sağ ayakkabısının ise sol ayağın 155 santimetre ilerisinde bulunduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:

    "Bu düşme pozisyonunda yerle temas ile sol ayaktan fırlayan ayakkabının sağ dirsek altında kalma olasılığı bulunmadığından Şule Çet'in ayakkabısının vücudundan önce yere düştüğü açıktır. Sağ ayakkabının ise Şule Çet’in yerle teması sırasında ayağında olduğu ve yere çarpma ile fırladığı ya da atlaması-atılması sonrasında atılmış olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Özetlemek gerekirse, Şule Çet’in sol ayakkabısı baş aşağıda olacak şekilde düşmesine rağmen kendisinden önce, sağ ayakkabısı ise kendisi ile birlikte ya da kendisinden sonra yukarıdan atılması şeklinde düşmüştür."

    'İNTİHAR DAVRANIŞ ÖRÜNTÜSÜNE AYKIRI'

    Şule Çet
    © Fotoğraf : Twitter
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    Raporda bu bulguların, sanık Aksu'nun olayın intihar olduğu iddiasıyla uyuşmadığına işaret edilerek, "Çağatay Aksu'nun, Şule Çet'in intihar etme amacı ile kafası ve elleri aşağıda olacak şekilde pencereden sarktığı ve kendisinin tutma çabasına rağmen aşağıya düştüğü şeklindeki ifadesi teorik olarak Şule Çet’in sol ayakkabısını aşağıya attıktan sonra sağ ayakkabısı ayağındayken aşağıya atlama çabası içerisinde olduğu gibi dolaylı bir sonuç doğurmaktadır ki, bu durum olağan bir intihar davranış örüntüsüne ve sürecin olağan akışına aykırıdır" görüşüne yer verildi.

    Raporda, ayrıca "Olay yerinde saptanan bulgular ve fiili durumun; Şule Çet'in ayakları aşağıya sarkmış şekilde elleri ile sanıklara ya da cam çerçeve bileşenlerine tutunma çabası sırasında, ayakların da hareketli ve çırpınması ile sol ayakkabısının ayağından çıkması ve aşağıya düşmesi yüksek olasılık dahilindedir. Zira, gerek Y-STR DNA analizi ile Şule Çet’in tırnak örneklerinde saptanan erkeğe ait biyolojik doku örnekleri, gerekse olay yerinde Şule Çet’in sol elinde yolunmuş olarak bulunan kendi saçları da, böyle bir mekanizma (yukarıda bulunan bir şeyi tutma/bir şeye tutunma çabası sırasında saçların elinde kalması, vb.) ile açıklanabilir" denildi. 

    'SANIKLARA YA DA CAM ÇERÇEVEYE TUTUNMA ÇABASI'

    Raporun sonuç ve kanaat bölümünde ise olay yeri ve Şule Çet'in yaralanma örüntüsü ile sanık Çağatay Aksu'nun ifade ve anlatımlarının adli ve tıbbi açıdan uyumsuz olduğu tespitinde bulunularak, "Bulgular ve fiili durumdan yola çıkılarak yapılan değerlendirmede Şule Çet'in, ayakları aşağıya sarkmış şekilde elleri ile sanıklara ya da cam çerçeve bileşenlerine tutunma çabası sırasında, ayakların da hareketi/çırpınması ile sol ayakkabısının ayağından çıkması ve aşağıya düşmesi ile ortaya çıkmasının daha yüksek olasılık dahilinde olduğu belirlenmiştir" denildi.

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    Etiketler:
    Çağatay Aksu, Berk Akand, intihar, Ayakkabı, düşmek, Bilirkişi raporu, Cinsel istismar, Ankara, Şule Çet
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