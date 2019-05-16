'Dolara inat kefilsiz kredi' vaadiyle 2 milyon liralık vurgun

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine şikayette bulunan vatandaşlar, telefon faturalarının aşırı yüksek geldiğini, 0888'li katma değerli hatlarla yapılan görüşmeler sonrasında dolandırıldığını belirttiler.

Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından şüphelilerin vatandaşları nasıl dolandırdığını ortaya çıkarttılar.

DHA'nın haberine göre şebeke, vatandaşların cep telefonlarına 'Dolara inat 36 ay vadeye kadar 30 bin lira gelir belgesiz, kefilsiz, şartsız anında kredi çekebilmek için bilgi almak için arayın' yazılı SMS'leri atıyor.

Daha sonra şüpheliler, kendilerini 7 saniyede bir 25 lira ücret kesilen 0888'li numaralarından arayan vatandaşları hatlarda uzun süre müşteri temsilcisine bağlanmak için 5-10 dakika arasında bekleterek vatandaşların yüksek meblağlarda telefon borcu ödemesini sağlıyor.

Vatandaşların cebine yansıtılan yüksek meblağlar da GSM operatörleri aracılığıyla tahsil ediliyor.

Böylece aracı firmalar üzerinden şebekenin yaklaşık 2 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi.

RUHSATSIZ İŞYERLERİ MÜHÜRLENDİ

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart'ta şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Malatya'da eş zamanlı olarak Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital veriler ele geçirildi. İşyerleri de ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI, 18 KİŞİ SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.