Reina saldırganının eşi ve birlikte yaşadığı kişi tahliye edildi

2016'yı 2017'ye bağlayan gece İstanbul'daki kanlı saldırının davası devam etti. İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'ya yılbaşı gecesi terör saldırısı düzenlendi. 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının davasında ara karar verildi.
ARA KARARDA TAHLİYE
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, mahkeme heyeti taleplerin ardından ara kararlarını açıkladı.
Heyet, tutuklu sanıklardan Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ile birlikte yaşadığı eşi Tene Traore'nin yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
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