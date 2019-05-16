Çavuşoğlu Küba'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17-18 Mayıs tarihlerinde Küba’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu’nun ziyareti çerçevesinde, Küba Devlet ve Bakanlar Konseyi Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez tarafından kabul edilmesi, Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile biraraya gelmesi ve Küba Halkın Gücü Parlamento Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile görüşmesi öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Küba ikili ilişkilerinin tüm yönleri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması da planlanıyor.