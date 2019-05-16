Yavaş'ın teklifi Meclis'ten geçti: Ankara'da tüm bayramlarda ulaşım ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Vatandaşlar, dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlansın' teklifi Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Artık Ankara'da tüm bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, EGO otobüslerinin, metroların ve teleferik hatlarının dini ve milli bayramlarda ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı dördüncü gün toplantısında alınan kararla, vatandaşların dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasına olanak sağlandı.

İlk olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda uygulanması planlanan ücretsiz toplu taşıma hizmetine ilişkin teklif Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş tarafından Belediye Meclisi’ne sunuldu.

Yavaş’ın, 'Vatandaşlar, dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlansın' teklifi Belediye Meclisi’nde kabul edildi.

Alınan karara göre EGO otobüsleri, raylı sistemler ve teleferik hattından oluşan toplu taşıma araçları, milli ve dini bayramlarda saat 06.00'dan 24.00'e kadar Ankaralılara ücretsiz hizmet verecek.