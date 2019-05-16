Erdoğan'a hakaret davası: Afrika gazetesi genel yayın yönetmeni ve direktörüne beraat

Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü yayınlamaktan haklarında dava açılan Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak için beraat kararı verildi.

Afrika Gazetesi'nde 8 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı karikatür yayını ile ilgili yargılanan Ali Osman Tabak ile Şener Levent hakkındaki karar belli oldu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Levent ve Tabak'ın haklarındaki davalardan beraat etmesine karar verildi.

Kuzey Kıbrıs'ta haftalık olarak yayınlanan Afrika Gazetesi'nin 8 Aralık 2017 tarihli baskısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ‘hakaret’ içeren karikatürü yayınlamaları üzerine gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak’a dava açılmıştı.