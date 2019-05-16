Adalet Bakanlığı'ndan Avukat Sertuğ Sürenoğlu hakkında açıklama

Adalet Bakanlığı, İstanbul Dolmabahçe'de düğün için kapatılan trafikte 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan ev hapsi cezası alan Avukat Sertuğ Sürenoğlu hakkında açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avukat Sertuğ Sürenoğlu hakkında Adalet Bakanlığı kovuşturma izni vermedi. Avukat Sürenoğlu hakkında İstanbul Dolmabahçe’de meydana gelen olay sonrasında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan soruşturma başlatılmış, adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine tabi tutulmuştu. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan dava açılabilmesi kanun gereği Adalet Bakanlığının iznine bağlı bulunuyor. Savcılık makamından gelen kovuşturma izni talebi Bakanlık tarafından geri çevrildi. Bu karar dosyanın kapanması anlamına geliyor. Kararla birlikte hukuki süreç sona erecek, Avukat Sürenoğlu hakkında ev hapsi gibi tedbirler uygulanamayacak" denildi.

Sürenoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Nisan akşamı nikah şahitliği yaptığı Demirören–Kalyoncu ailelerinin düğünü esnasında Çırağan Caddesi’nin trafiğe kapatılmasına tepki göstermişti. “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Sürenoğlu'na ev hapsi verilmişti.