DP: İstanbul seçimine katılmıyoruz

© AA / Rauf Maltaş Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Türkiye'nin kıymetini iyi bilelim

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenecek olan adeta '2. Tur' hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız" dedi.

Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenecek olan adeta ‘2. Tur’ hüviyetindeki İstanbul B.Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız. — Gültekin Uysal (@dpgenelbaskani) 16 Mayıs 2019

​DP adayı Ersan Gökgöz 31 Mart’taki seçimde 25 bin 544 oy almıştı. DSP de 23 Haziran’daki seçimde aday çıkarmama kararı almıştı.