Erdoğan'dan TÜSİAD'a: İçeriden vuranlara bunun hesabını sormasını bilirim

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

© AA / İsa Terli TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: 31 Mart demokrasi sınavı oldu, bu sınavda kimin ne not aldığını ileride tarih yazacaktır

- Biz şehitleriyle yaşayan, iman eden bir dinin mensuplarıyız. Macaristan'dan Japonya'ya, İngiltere'den Ürdün'e ve Yemen'e kadar 78 şehitliği olan bir milletiz.

Geçtiğimiz günlerde annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği vahşice katleden teröristleri yakalayıp adalete teslim ettik. Bu milletin birliğine, beraberliğine kasteden katil sürülerine döktükleri her damla kanın hesabını sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Sadece son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik.

- Çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan diğer bölgelere bir gece ansızın girecek, gerekli temizliği yapacağız. Nereye saklanırlarsa saklansınlar vatan, millet düşmanları asla huzur bulamayacak. Bu ülkeyi sırtlanlara bırakmadık. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

- Burada siyasi kaygılardan bağımsız olarak çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. Tüm dünyanın gözü bu seçimlerde. Kendi işlerini bıraktılar, kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar son günlerde farklı konulardan ülkemizi hedef almaya başladılar.

- Ellerinden geleni artlarına koymayacaklarını hepimiz biliyoruz. Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır.

- 23 Haziran'dan önce herkesin bulunduğu makama uygun davranmasını istiyorum.

- TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim.

- Şunu bilin ki Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim.

- Ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum, bugünkü durumunuzu da biliyorum. Gerekirse bunu teşhir de ederim.

- Bu dolarlar sizi kurtarmaz, bu millet sizi kurtarırsa kurtarır.