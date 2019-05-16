Cem Yılmaz: Nedir bu topyekûn saldırı?

Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteğin ardından kendisini eleştirenlere, "1 tane oyumuz var gidip sandığa atıyoruz, nedir bu topyekün saldırı gerçekten akıl alır şey değil" şeklinde karşılık verdi.

Sosyal medyada bu aralar altinda imzam olan garip garip seyler dolastiriyorlar...Sonra da “vay ne demiş” diyerek benden düşman yaratıyorlar. Gercekten benim nefret edilecek bir yanım yok diye, bari bir şey uyduralım da millet nefret etsin çabasını ahlaksız buluyorum. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 16 Mayıs 2019

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek paylaşımlarının ardından, kendisini hedef alanlara sosyal medya üzerinden cevap verdi.Yılmaz, mesajında “Sosyal medyada bu aralar altında imzam olan garip garip şeyler dolaştırıyorlar… Sonra da ‘vay ne demiş’ diyerek benden düşman yaratıyorlar. Gerçekten benim nefret edilecek bir yanım yok diye, bari bir şey uyduralım da millet nefret etsin çabasını ahlaksız buluyorum” dedi.

Yılmaz, bir sonraki paylaşımında ise, “Ben aday da değilim üstelik,1 tane oyumuz var gidip sandığa atıyoruz, nedir bu topyekün saldırı gerçekten akıl alır şey değil. Bir grup insan hiç politik değilsiniz derken bir diğer grup vay efendim şöyle dedi ‘bunlar’ zaten şöyledir vs. demesi de ayrıca çarpıcı” ifadelerini kullandı.