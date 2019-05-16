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00:07 17 Mayıs 2019
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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

    Kurtulmuş: 23 Haziran'da inşallah düzeltmeyi yapacağız

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kimsenin bir tane oyunda gözümüz yoktur. Biz kazanmadığımız hiçbir seçimi kazanmışız gibi davranan bir siyasi hareket değiliz. Bizim siyasi geleceğimiz, siyasi terbiyemiz milli iradeye saygının esasıdır" dedi.

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    Kurtulmuş, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen Vefa İftarı'nda yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazanını tebrik etti. 

     

    'ZAFER TÜRKÜLERİYLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

    23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinen Kurtulmuş, "31 Mart'ta olduğu gibi bu seçim de şimdiden bir yerel seçim olmanın çok ötesine geçmiş vaziyette. Düzelteceğiz, eksikliği tamamlayacağız ve inşallah 23 Haziran'da hep beraber zafer türküleriyle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Kurtulmuş, 23 Haziran seçiminin bir tazelenme seçimi olduğunu dile getirerek, "Yarım kalmış bir işi tamamlayacağız. İstanbul'da 1994'den bu yana liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devam eden bu çalışmaları akamete uğratmamak için 23 Haziran'da inşallah düzeltmeyi yapacağız. Hep beraber başarılı bir sonuçla milletimize ve şehrimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş olacağız" diye konuştu.

    'O ALGI OPERASYONLARINA KANMAYIN'

    CHP'nin 23 Haziran seçimlerine ilişkin stratejisinden bahseden Kurtulmuş, "CHP'nin adayı etrafında oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları sakın ha gözünüzü kamaştırmasın. Karşı tarafın oluşturmaya çalıştığı algı, birbirine hiç benzemeyenlerle beraber yaptıkları ittifak, sizlerin gözünü kamaştırmasın. O algı operasyonlarına, orada kullanılan sözlere hiçbir şekilde kanmayın." dedi. 

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    © Fotoğraf : CHP
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    Kurtulmuş, şöyle devam etti: 

    "CHP'nin bu seçimdeki stratejisi şudur; ne kadar az CHP, o kadar çok oy. Yani hiç 'CHP adayı' demeyecekler. Her kesime, milliyetçilere, muhafazakarlara, ulaşabildiklerine sanki bir proje adam olarak birisinden bahsedecekler ve CHP'nin adayı değilmiş gibi bahsedecekler. Sizden ricamız, karşı taraftaki adayın etrafında oluşturulan algılara sakın ha kanmayın. Karşınızdaki aday CHP'nin adayıdır, CHP de bildiğimiz CHP'dir. Bu memlekette genetiği bozulmamış belki tek parti de CHP'dir. Eski CHP neyse aynı CHP devam ediyor. 28 Şubat CHP'si neyse aynı kafa devam ediyor. Soğuk savaş döneminin CHP'si neyse aynı CHP devam ediyor. Hatta daha ilerisini söyleyeyim, tek parti CHP'si neyse aynı kafa devam ediyor. Karşı tarafta böyle allanıp pullanmış olan bir aday değil, karşımızda bütünüyle CHP'nin adayı vardır ve CHP'nin bütün farklı tonları bu adayın yanındadır".

    'FETÖ VE PKK BU ADAYIN ARKASINDADIR'

    "FETÖ'sünden PKK'sına kadar bir sürü örgütler bu adayın yanında, arkasındadır" diyen Kurtulmuş, partililere "Önce şu psikolojik üstünlüğü ele almanız lazım" diye seslendi. 

    İstanbul'da oyların tamamının yeniden sayılması halinde sonucun değişeceğine inandığını vurgulayan Kurtulmuş, yeniden sayılan oylarda 15 bin oyun AK Parti lehine döndüğüne hatırlattı. Kurtulmuş, Amerika başta olmak üzere birçok ülkede yapılan seçimlerde oyların tekrar tekrar sayıldığını örnekleriyle anlattı. 

    'KAZANMAYI DA KAYBETMEYİ DE BİLEN BİR PARTİYİZ'

    Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: 

    "Kimsenin bir tane oyunda gözümüz yoktur. Biz kazanmadığımız hiçbir seçimi kazanmışız gibi davranan bir siyasi hareket değiliz. Bizim siyasi geleceğimiz, siyasi terbiyemiz milli iradeye saygının esasıdır. Mesela başka illerde de seçim kaybettik. Antalya Belediyesi'ni kaybettik, Ankara Belediyesi'ni kaybettik, oralarda bakıldı ki sonuç itiraz etsek bile değişmiyor, baş göz üstüne diyerek kabul ettik ama kusura bakmayın, kaybetmediğimiz bir seçimi nasıl olur da kaybetmişiz gibi kabul eder ve gereğini yerine getirmeyiz. İşte gereğini yerine getirdik. Bundan sonrası bu aziz davaya inanmış insanlara düşüyor. Mesele sadece Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, inşallah, seçilmesi meselesi değildir. Mesele onun çok ötesinde, Türkiye'nin yeni ve güçlü Türkiye istikametinde, hızını kesmeden, yoluna devam edip etmemesi meselesidir. İnşallah bu seçimlerde İstanbul'da çok güzel bir sonuç elde edeceğiz. Biz siyasette kazanmayı da kaybetmeyi de bilen bir partiyiz". 

    'DEDELERİNİZDEN 1946 SEÇİMLERİNDE NE OLDUĞUNU DİNLEYİN'

    CHP'li vatandaşlara tavsiyede bulunan Kurtulmuş, "CHP'liler şimdilerde yüksek perdeden konuşuyorlar ya, CHP'li vatandaşlarımıza, bu konuşanlara şunu söylüyorum; önce gidin dedelerinizden 1946 seçimlerinde ne olduğunu dinleyin. Açık oy, gizli tasniflerle nasıl rahmetli Menderes'in aldığı o seçimlerin CHP ve jandarma iş birliğiyle, şehirlerde de polis iş birliğiyle nasıl ters düz edildiğini, CHP'nin kazanmadığı sandıktan nasıl birinci parti olarak çıkartıldığını, Türk siyasi tarihi kalın harflerle yazmıştır, unutmayacak şekilde hafızasına kazımıştır. Bu memlekette ne bizim bir oyumuzun, ne başka bir partiye verilen bir oyun asla heba edilmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz" değerlendirmesini yaptı. 

    Numan Kurtulmuş, seçimlerin galibinin AK Parti olduğunu, 31 Mart'ta bugüne kadarki yerel seçimlerin hepsinden daha fazla oy aldığını sözlerine ekledi. 

    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, CHP, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti
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