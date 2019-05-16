Burhanettin Duran'dan 'Sayın Öcalan' açıklaması: Sehven kullandığım ifade çarpıtıldı

Programda HDP’nin İstanbul’daki seçimlerle ilgili tavrını değerlendiren Duran, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın geçtiğimiz günlerde avukatları aracılığıyla gönderdiği mesaja ilişkin açıklamalarda bulundu. Duran, bu sırada Abdullah Öcalan için, “Sayın Öcalan” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Duran bir açıklama yaptı.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Duran, “Öcalan’dan bahsederken sehven kullandığım ve hemen düzelttiğim bir ifade 23 Haziran seçimlerinde gidilen ortamda maksatlı olarak çarpıtılmıştır. Eli kanlı teröristbaşından herhangi bir olumlu sıfatla bahsetmem mümkün değildir. Teröre ve teröriste karşı olmak milli bir meseledir. Bu tür manipülasyonlarla terörist başının ismi gereksiz yere gündemde tutulmaktadır” dedi.
Salı akşamı katıldığım tv programında sehven kullandığım bir ifadeyle ilgili kamuoyuna açıklama pic.twitter.com/dzmnwIS6CF— Burhanettin Duran (@burhanduran) 16 Mayıs 2019
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