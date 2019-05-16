Burhanettin Duran'dan 'Sayın Öcalan' açıklaması: Sehven kullandığım ifade çarpıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Burhanettin Duran, dün katıldığı bir TV programında HDP'yle ilgili kendisine sorulan bir soruya yanıt verdi. Bu yanıtın sosyal medyada gündem olmasının ardından Duran'dan 'sehven oldu' açıklaması geldi.

© AA / Öcalan 8 yıl sonra avukatlarıyla görüştürüldü

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran’ın dün NTV’de katıldığı programda ‘Sayın Öcalan’ demesi sosyal medyada tartışma yarattı. Twitter’da TT olan açıklaması ile ilgili açıklama yapan Duran, “sehven oldu” dedi.

Programda HDP’nin İstanbul’daki seçimlerle ilgili tavrını değerlendiren Duran, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın geçtiğimiz günlerde avukatları aracılığıyla gönderdiği mesaja ilişkin açıklamalarda bulundu. Duran, bu sırada Abdullah Öcalan için, “Sayın Öcalan” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Duran bir açıklama yaptı.



Twitter hesabından yaptığı açıklamada Duran, “Öcalan’dan bahsederken sehven kullandığım ve hemen düzelttiğim bir ifade 23 Haziran seçimlerinde gidilen ortamda maksatlı olarak çarpıtılmıştır. Eli kanlı teröristbaşından herhangi bir olumlu sıfatla bahsetmem mümkün değildir. Teröre ve teröriste karşı olmak milli bir meseledir. Bu tür manipülasyonlarla terörist başının ismi gereksiz yere gündemde tutulmaktadır” dedi.