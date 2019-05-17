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07:43 17 Mayıs 2019
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    gözaltı, tutuklama

    Abdullah Çatlı’nın yeğeni FETÖ’den tutuklandı

    © AA /
    Türkiye
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    3 Kasım 1996’daki Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın yeğeni astsubay Alp Eren Çatlı, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında tutuklandı.

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    15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında, Abdullah Çatlı’nın yeğeni astsubay Alp Eren Çatlı da tutuklandı.

    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Alp Eren Çatlı ifadesinde, ankesörlü telefonlardan arandığı iddiasını reddederek, “Beni hiçbir FETÖ mensubu aramış olamaz, askerden önce Ankara Ülkü Ocakları’ndan tanıdığım kişiler aramış olabilir” dedi. Çatlı, bir arkadaşını FETÖ imamı ile tanıştırdığı iddiasına ilişkin ise “Bu kişinin FETÖ iltisaklı olduğunu öğrenince ismini emniyete bizzat ben bildirdim” diye konuştu.

    Çatlı, babası adına kayıtlı hatla 2012-2014 yılları arasında 7, kendi adına kayıtlı hatla ise 4 kez ankesörlü telefondan arandığı iddiasına ilişkin olarak, “Ben, o tarihte asker ya da askeri öğrenci değildim. Ardışık olarak arandığım iddia edilen şahsı tanımıyorum. Kaldı ki o tarihlerde girdiğim birçok polislik ve askeri sınavdan elendiğim için dava açmışlığım vardır. Beni hiçbir FETÖ mensubu aramış olamaz” dedi. Üniversiteden tanıdığı Yasin E. isimli kişinin, Çatlı’nın kendisini Ahmet A. isimli FETÖ imamı ile tanıştırdığı iddiasına ilişkin ise, “Ahmet A. denen kişi üniversitede ülkücü ortamlarda kendisini milliyetçi olarak tanıtan biriydi. Ben kendisini örgütsel anlamda hiç kimse ile tanıştırmadım. Sonrasında bu kişinin FETÖ iltisaklı olduğunu öğrenince ismini emniyete bizzat kendim bildirdim bildirdiğim tarih 17-25 Aralık sonrasıdır” dedi.

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    Çatlı, ifadesinde şunları söyledi:

    “Ben 17 yaşımdan, jandarmaya girdiğim 24 yaşına kadar Ülkü Ocakları’nda görevlerde bulundum. Üniversiteyi 2012’de bitirmeme rağmen FETÖ’nün kamu kurumlarında aktif olduğu yıllarda 6 tane kamu kurumu sınavından mülakat sürecinde elendim. 17-25 sonrası MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın telkin ve yönlendirmesi ile Jandarma’ya girdim. Ağabeyim Ahmet Çatlı Ergenekon suçlamasıyla gözaltına alındı. Babam Zeki Çatlı FETÖ’nün usulsüz dinlemelerine maruz kalarak, mağdur oldu. Ben böyle bir aileden gelmekteyim. 15 Temmuz sonrası FETÖ’nün Antalya hakim Savcı İmamı’nı bizzat yaptığım istihbari çalışmalarla İzmir’de yakaladım. FETÖ’ye önemli darbeler vurdum.”

    Etiketler:
    tutuklama, TSK, FETÖ, Susurluk, Abdullah Çatlı
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