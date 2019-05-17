Ahmet Hakan'dan Cübbeli Ahmet'e: Hurmadan soğuttun beni

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik olarak "Hurmadan soğuttun beni" dedi.

Ahmet Hakan, Hürriyet'te "Tevfik Göksu ile ilgili yargı dağıtıyorum" başlığıyla yayımlanan yazısında "Hurma ki pek severim. Hele tazesine bayılırım" ifadesini kullandı.

Hakan şöyle devam etti:

"Geçenlerde bir videoda gördüm: Adamın teki Cübbeli Ahmet’e hurma uzatıyor. Cübbeli de hurmayı ağzına sokup dişleyip geri veriyor. Dişlenmiş hurmaya “kutsal hurma” muamelesi yapan adam, büyük bir sevinçle hurmayı ağzına atıp yiyor.

İğrençsiniz be iğrenç! Güzelim hurmadan soğuttunuz beni."

Cübbeli Ahmet'in ısırdığı hurma için sıraya girdilerhttps://t.co/RYBqB0H2FS pic.twitter.com/tyDGvoqI9B — Gerçek Gündem (@gercekgundem) May 15, 2019

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