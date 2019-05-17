Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Atatürk'ün bana en benzeyen yanını buldum" dedi. Özkök, "Evet o da benim gibi çok düzensiz bir uyku alışkanlığına sahip" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "O sözün ne anlama geldiğinin farkında mı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Atatürk'ün bana en benzeyen yanını buldum" ifadesini kullandı.

Özkök şöyle devam etti:

"Düzensiz uyku...

Evet o da benim gibi çok düzensiz bir uyku alışkanlığına sahip.

Ankara Üniversitesi Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı dolayısıyla çok güzel bir iş yaptı ve onun ‘Nöbet Defteri’ni tıpkıbasım olarak yayınladı.

Nöbet defteri, yaverlerinin 1 Kasım 1931 ile 10 Kasım 1938 günleri arasında 24 saat içinde yaşadıklarını not ettikleri defter.

İşe orada görüyorum ki Atatürk’ün yatma ve uyanma saatleri çok değişken.

Bazen sabaha karşı 04.00’te uyuyor.

Ertesi gün saat 14.00’te uyanıyor.

Bazen gece 12.00’de yatıp sabah 06.00’da kalkıyor.

ATATÜRK’ÜN ‘NÖBET DEFTERİ’NİN SON SAYFASI

© AA / Arşiv Kendisini Atatürk heykeline zincirleyip iş istedi

‘Nöbet Defteri’nin son sayfası 10 Kasım 1938 günü sona eriyor... Defterde her günün notları 1’den başlayıp numaralanıyor. Yaveri C. Tolgay’ın yazdığı 10 Kasım tarihinin karşısında ise sadece ’1’ rakamı var. Karşısında ise şu yazılı:

1- Atatürk...

Kayıt düşülen son gün ise 4 Kasım.

‘Atatürk saat 8’de uyandılar, dairelerinde istirahat buyurdular. 23’te yattılar.’

Kurtuluş Savaşımızın büyük kahramanının, Cumhuriyetimizin kurucusunun ‘Nöbet Defteri’ işte böyle kapanıyor...

BAKIN SON DEVLET GÖRÜŞMESİ KİMİNLE

Atatürk’ün ‘Nöbet Defteri’nde en dikkatimi çeken sayfa 13 Ekim 1938 gününe ait.

Yani ölümünden 27 gün önce...

O gün son devlet görüşmesini yapıyor.

Ölüm döşeğinde kabul ettiği kişi ise Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras...

Ölüm döşeği bile onu Türkiye’nin dış politikası ile ilgilenmekten alıkoymamış."