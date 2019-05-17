Ara tatil kafa karıştırdı: Eğitimciler ikiye bölündü

Okullarda yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında 1'er hafta ara tatil olarak yapılacak oması eğitimcileri ikiye böldü.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un önceki gün açıkladığı 'Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli'ne göre 13 haftalık yaz tatilinin 2 haftası nisan ve kasım aylarında 1'er haftalık ara tatil olarak yapılacak.

Milliyet gazetesinden Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre, eğitimcilerden bazıları yeni uygulamanın öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkilemeyeceğini belirtirken, bazıları okullardaki devamsızlığı azaltmayacağına, pilot uygulaması yapıldıktan sonra uygulanmasının daha doğru olacağına dikkat çekiyor.

Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuncay Ergene:

"Uygulamanın öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Öğrenciler kısa mesafe koşucusu değil, bir maraton koşucusudur. O yüzden enerjilerini dikkate alarak kısa dinlenmelerle çok daha uzun hedeflere ulaşabilmeleri söz konusu. Layıkıyla eğitim yapıldığında ara dinlenmeler, öğrencileirn gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Uygulamanın motivasyona etkisi yaş gruplarına göre değişebilir. Anaokulu, ilkokul 1. sınıfa başlayanlar için tekrar okula başlama, tekrar ayrılma, ayrılık kaygısı konusunda endişe getirebilir. Bunun için MEB'İn okula uyum programları var..."

İstanbul Üniversitesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gülşah Batdal Karaduman:

"Yeni uygulama dünyada farklı ülkelerde ve Türkiye'de bazı özel okullarda uygulanan bir sistem. Ama onların eğitim günleri bizden biraz daha fazla. Uygulama iyi planlandığında öğretmenler ve öğrenciler için olumlu olacaktır. Yoğun eğitim programıyla işlenen dersler arasında 1'er hafta tatil koymak öğrenciyi rahatlatmak açısından iyi olabilir. Ancak eğitim öğretim faaliyetlerinin içinin etkili bir eğitim programıyla doldurulması ara tatillerden daha önemli. Özellikle bazı bölgelerde haziranda öğrencilerin fazlaca devamsızlık yaptıkları görülüyor.

Tatilin bir haftasının yaza kaydırılması yerine eylül ayının ilk haftasından bir hafta daha alınması daha etkili olabilir. Ara tatiller çocuklara dinlenme ve kendilerini geliştirecekleri etkinliklere katılma fırsatı sunabilir..."

Eğitimci Alaaddin Dinçer:

"Marttan bu yana 8. ve 12. sınıf öğrencileri için okul yok gibi. Öncelik sınavlara ve hazırlık kurslarına verilmiş durumda. Takvimi, hafta sonunda destek ve hazırlık kursları açarak fiilen çalışma gününe dönüştüren Bakanlık, sıkışık hale getirmiştir. Umarız ara tatillerde çocuklar gerçekten tatil yapar.

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2018 yılı MEB Faaliyet Raporu'nda 20 gün ve üzeri devamsızlık yapanların sayısı artık yüz binler değil milyonlarla ifade edilmekte. İlkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu, mesleki teknik lise, Anadolu imam hatiplisesi olmak üzere 5 okul türünde 1 milyon 792 bin 804 öğrenci 20 ve üzeri devamsızlık yapmakta. Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri ile diğer liselerde okuyanların devamsızlık oranının neden verilmediği sorusu gizemini koruyor."

Eğitim-İş:

"Öğrenci ve öğretmenleri rahatlatacağı söylenen takvim, tüm eğitim camiasını endişelendirdi. Takvimin faydalarının ölçülebilmesi için pilot uygulamaya gidilmemişken, kervan yolda diziir mantığıyla harekete geçilmiş ve "bilimsel" tabelası asılmıştır. Bu takvimi, bazı Avrupa ülkelerinde uygulandığını söyleyerek savunmak da bilimsellikten uzaktır. Yeni takvimin benzerine sahip ülkelerin eğitim sistemleri çok daha farklı. Her tatil öncesi rehavetin hakim olduğu, okullarda ders işlenmediği, birçok öğrencinin rapor alarak tatilini uzatıp seyahate çıktığı gibi unsurlar da hesaba katılmadan açıklanan yeni takvim, bir kuşağı daha deney tahtası haline getirecektir."