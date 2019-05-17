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10:48 17 Mayıs 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Süleyman Soylu

    Soylu 'Albayrak ile aranız kötü mü?' sorusunu yanıtladı

    © REUTERS /
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile aralarının kötü olduğu yönündeki iddiaya dün tepki gösterdi. Soylu, "Bu kabinede aynı yaklaşımı, aynı siyasal bakışı, aynı hassasiyeti en çok birlikte yaşadığım Berat Bey'dir. Bunu çok net söylüyorum" ifadesini kullandı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında soruları yanıtladı.

    Programda Soylu'ya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile aralarının açık olduğuna dair dedikodular hatırlatıldı ve "Berat Bey'le aranız kötü mü?" şeklinde soru yöneltildi. 

    © AA / İslam Yakut
    Soylu: Son 10 gündür Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz, herkes alarm vaziyetinde
    Soylu, soruyu şöyle yanıtladı: 

    "Bu soru birkaç kez daha geldi böyle bir dedikodu var mı, var. Biraz önce söylediğiniz mahviller bu tip dedikodular, üretirler, üretiyorlar... Tam tersi bizim oluşturduğumuz ciddi bir sinerji oldu Berat Bey'le. Ne zaman oldu? İlk bakan olduğumuz, birlikte olduğumuz dönemler...

    'BİZ HAMAL GİBİ ÇALIŞIYORUZ'

    Saat 6'da, 7'de, 8'de işini bırakan, birileriyle oturup akşam sohbetleri yapan, dünyayı kurtaran, Türkiye'yi kurtaran bir halimiz yok. Biz hamal gibi çalışıyoruz. Gecenin ikisine, üçüne kadar çalışıyoruz ve bunu yapmak zorundayız. O da çalışıyor, ben de çalışıyorum. Ben onun nasıl çalıştığını görüyorum, o benim nasıl çalıştığımı görüyor... 

    Eğer kendimizin böyle bir nefsi var idiyse, eğer bunu Cumhurbaşkanımızın bu kapsayıcılık ve kuşatıcılık içerisinde bize evlat gibi muamele ettiği bir noktada biz bunu yapıyorsak bize de yazıklar olsun. Bu kadar açık ve net.

    Hepimizin birbiriyle ayrı fikirleri, düşünceleri, farklı yaklaşımları söz konusu olabilir. Bir şeyi daha söyleyeyim, bu kabinede aynı yaklaşımı, aynı siyasal bakışı, aynı hassasiyeti en çok birlikte yaşadığım Berat Bey'dir. Bunu çok net söylüyorum... Küs olduğumuz, birbirimize bakmadığımız, baktığımız, ben anlamıyorum bunları ve üzülüyorum bunlarla ilgili."

    Soylu'nun dikkat çeken diğer ifadeleri şöyle: 

    Berat Albayrak - Süleyman Soylu
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Aralarında gerginlik olduğu iddia edilen Soylu ve Albayrak, kameralara böyle yansıdı
    - "Gezi olayları gibi, şunlar gibi, bunlar gibi, kimseye böyle bir şeyi aklından geçirmemesini bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak tembih ederim. Türkiye'nin demokrasisine de huzuruna da kardeşliğine de kimseyi musallat ettirmeyiz. Bunun gücü ne kadar büyük olursa olsun.

    'TÜRKİYE'DE EVET BİR SALDIRI OLDUĞU GÖZÜKÜYOR'

    - Senaryo şu, işte AK Parti ile MHP'yi birbirinden ayıralım, Türkiye'de yeni bir geniş bir model kuralım, kuramazsak da Türkiye içerisinde farklı bir baskılama modeli uygulayalım. Buna ekonomik saldırı dahil. Türkiye'de evet bir saldırı olduğu gözüküyor.

    - Bana faşist diyor. Kim diyor? HDP'liler diyor. Benim ne faşizanlığım var? Hangi ırkı ayırmışım?

    - (Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un tutuklanması) Yarın ben bu işi bırakacağım. Ne yapacağım, bugüne ait bildiklerimi yarın öbür gün söyleyecek miyim, söylemem mi gerekiyor? O zaman bu millet, bu devlet bize niye mahremini teslim ediyor?

    - Binali Bey niye mağdur, aslında millet mağdur, milletin verdiği oyu almış Vatan Partisi'ne, CHP'ye DP'ye, X veya Z partisine yazmış. Ben bunu muhafaza edemeyeceksem niye İçişleri Bakanlığı yapayım, niye milletin hakkını savunayım, niye Amerika'ya kafa tutalım, niye Cerablus'ta mücadele edelim? 3 tane oyu mu koruyup kollayamayayım? Bunu yapan buradaki sandık kurulu başkanıdır. Bunu sandık kurulu başkanının dışında kimse yapamaz, çünkü oradaki sayım döküm cetvelini sandık seçim tutanağına nakleden odur. Hile her türlü yapıldı. Bunun için Binali Bey mağdurdur diyorum, bunun için millet mağdurdur diyorum.

    - Büyükçekmece Belediye Başkanı fuzuli işgalcidir. Bir seçim iptal edilecekse Büyükçekmece iptal edilmeliydi. O belediye başkanı orada fuzuli işgalcidir. Ama YSK böyle karar verdi."

    Etiketler:
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, küskünlük, Sevgi, Kabine, Berat Albayrak, Süleyman Soylu
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