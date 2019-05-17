Liselerde yeni dönem: Ders sayısı azalıyor, üniversite modeli geliyor

Eğitim sistemi değişiyor.
Yarın açıklanacak eğitim-öğretim çalışma takvimi modelinde, yeni eğitim sisteminin ayrıntıları da yer aldı.
1. Ders sayısı azalıyor.
2. Liselere kariyer ofisleri geliyor.
3. 12. sınıflarda ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.
4. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.
5. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9. sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.
6. Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.
7. Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.
8. 12. sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.
9. Öğrencinin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi geliyor.
10. Haziran ayında dersler yerine; proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri geliyor.
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