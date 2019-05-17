Habertürk yazarı Alçı: Öcalan konusunda söylediklerim oluyor

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağı sona erdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" açıklamasında bulundu.
Alçı'nın "Öcalan konusunda söylediklerim oluyor" başlıklı yazısı şöyle:
"Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün dünkü açıklaması çok kritik. Gül, 'Abdullah Öcalan’ın avukatları ile ilgili yasağa ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi' dedi.
'DEVLET İLE ÖCALAN ARASINDA BİR KAPI ARALANIYOR'
Dediğim yine oluyor. Abdulhamit Gül’ün açıklaması havanın değiştiğini kanıtlıyor. Fakat bu yeniden bir çözüm süreci değil. Devlet ile Öcalan arasında bir kapı aralanıyor. Ben bu durumun Türkiye’nin menfaatine olduğu kanaatindeyim.
Öte yandan o gün Abdullah Öcalan’ın eğilimleri ile ilgili de bazı şeyler söylemiştim. Onlar da son derece somut bilgiydi. Bakın HDP, Kandil vs. demiyorum. Onların düşüncelerini ve ne yapacaklarını bilmiyorum. Ama diğer konuda boşuna bir şey söylemediğimi okurlarım bilecektir."
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