Habertürk yazarı Alçı: Öcalan konusunda söylediklerim oluyor

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarını değerlendiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Devlet ile Öcalan arasında bir kapı aralanıyor. Ben bu durumun Türkiye’nin menfaatine olduğu kanaatindeyim" ifadesini kullandı.

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağı sona erdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" açıklamasında bulundu.

© AA / Ali Balıkçı Adalet Bakanı Gül: Öcalan'ın görüş yasağı kaldırıldı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Öcalan konusunda söylediklerinin doğru çıktığını belirtti ancak yeniden bir çözüm sürecinin başlamadığını vurguladı.

Alçı'nın "Öcalan konusunda söylediklerim oluyor" başlıklı yazısı şöyle:

"Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün dünkü açıklaması çok kritik. Gül, 'Abdullah Öcalan’ın avukatları ile ilgili yasağa ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi' dedi.

'DEVLET İLE ÖCALAN ARASINDA BİR KAPI ARALANIYOR'

© REUTERS / HANDOUT Erdoğan: Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil

Ben 6 Mayıs akşamı katıldığım televizyon programında, YSK kararının açıklandığı gün Öcalan’ın avukatları ile 8 yıl aradan sonra görüşüp bu görüşmenin basınla paylaşılmasının çok önemli ve manalı olduğunu söylemiş ve 'Hükümet Kürtleri kazanmak için yeniden adımlar atmaya başlayabilir, bu görüşme bunun işareti' demiştim.

Dediğim yine oluyor. Abdulhamit Gül’ün açıklaması havanın değiştiğini kanıtlıyor. Fakat bu yeniden bir çözüm süreci değil. Devlet ile Öcalan arasında bir kapı aralanıyor. Ben bu durumun Türkiye’nin menfaatine olduğu kanaatindeyim.

Öte yandan o gün Abdullah Öcalan’ın eğilimleri ile ilgili de bazı şeyler söylemiştim. Onlar da son derece somut bilgiydi. Bakın HDP, Kandil vs. demiyorum. Onların düşüncelerini ve ne yapacaklarını bilmiyorum. Ama diğer konuda boşuna bir şey söylemediğimi okurlarım bilecektir."