Hintli grubun Kapadokya’da çektiği klip izlenme rekoru kırıyor. Söz konusu klip, bir hafta içerisinde 1 milyon 450 bin kişi tarafından izlendi.

Hintli Manmeet Sing, Harmeet Singh kardeşlerin kurduğu Meet Bros grubu Kapadokya’da çektiği klipi izlenme rekorları kırıyor.

Hintli sanatçılar Manmeet Singh, Harmeet Singh kardeşlerin oluşturduğu Meet Bros grubu Kapadokya’da “Assi Trendsetter” şarkıları için Kapadokya’da kamera karşısına geçti.

Meet Bros grubu tarafından çekilen klip, Nevşehir’in Ürgüp ilçesi başta olmak üzere, Göreme, Uçhsar ve Paşabağlarında çekildi. Geçtiğimiz hafta Kapadokya’da çektikleri klipi sosyal medya hesaplarında paylaşan Meet Bros grubunun klipi 1 hafta içerisinde 1 milyon 460 bin 635 kere izlendi.